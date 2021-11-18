Белоруссия прекратила поставки электричества на Украину

Министерство энергетики Белоруссии прекратило поставки электричества на Украину с 18 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — говорится в сообщении.

В минэнерго республики добавили, что Минск рассмотрит возможность новых поставок электроэнергии «с учетом технических возможностей».

Ранее в Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что страна перестанет поставлять электроэнергию на Украину начиная с 18 ноября. В ведомстве не назвали причины прекращения поставок электроэнергии.

В конце сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Спустя месяц СМИ сообщили, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.