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Политика

Путин впервые рассказал об ответе США на предложения Москвы

Путин прокомментировал ответ Вашингтона на предложения по безопасности

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Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Москва, 1 февраля 2022 года

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Москва, 1 февраля 2022 года

Юрий Кочетков/Reuters
США проигнорировали беспокойство России, заявил президент РФ Владимир Путин по поводу американского ответа по гарантиям безопасности. По его словам, Штаты не идут навстречу Москве по трем ключевым требованиям – нерасширению НАТО, отказу от размещения вооружений у границ России и возврату альянса к статусу 1997 года. По словам Путина, Россию «кинули», а возможное принятие Украины в НАТО может привести к реальной войне.

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Об это он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

«Российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — сказал Путин. Сюда относятся, во-первых, нерасширение НАТО на восток, во-вторых – отказ от размещения ударных вооружений у границ России, и в-третьих – возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

По словам Путина, Россию «кинули» после развала СССР, нарушив обещание не расширяться на восток.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули… Вот говорят: политика «открытых дверей». Она откуда взялась-то? В НАТО политика «открытых дверей»… Где она прописана? Нигде», — возмутился российский президент.

Путин напомнил, что в статье 10 договора 1949 года о создании НАТО говорится, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны. «Может, но не обязан», — отметил глава государства.

По мнению Путина, возможное принятие Украины в состав НАТО может повлечь за собой реальную войну с Россией. Причиной тому – намерение вернуть Крым военным путем, закрепленное в украинских доктринальных документах.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс. Нам что воевать с блоком НАТО?» — сказал он.

Путин также заявил, что Россия старается избежать эскалации, для чего нужно обеспечить безопасность и России, и Украины, и Евросоюза. Президент добавил, что США используют Киев, но не думают об украинских интересах.

Наконец, лидер РФ заявил, что надеется на успешный поиск Москвой и Вашингтоном решения сложившейся острой ситуации.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать ответ США на российские требования гарантий безопасности.

Впоследствии газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщала, что США получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко позднее опроверг эти сведения.

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