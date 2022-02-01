«Такие вещи недопустимы». США пытаются не пустить президента Бразилии в Москву

Госдеп пытается сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву — к такому выводу пришли авторы местной газеты Folha de S. Paulo, которые также рассказали о подобных шагах в отношении аргентинских властей. Можно ли трактовать действия Вашингтона как попытку сделать из Москвы дипломатического «изгоя», и при чем здесь отношения России с крупнейшими латиноамериканскими державами — разбиралась «Газета.Ru».

Бразильские СМИ предполагают, что давление США может быть вызвано опасениями насчет позиции президента Бразилии Жаира Болсонару в «украинском вопросе». Госдеп якобы считает, что московское турне бразильского лидера сигнализирует о его поддержке российского курса в Восточной Европе. Сами бразильцы неоднократно заявляли, что встреча Болсонару и президента России Владимира Путина пройдет вне геополитического контекста.

На фоне сообщений о дипломатическом давлении Вашингтона, Кремль решил внести ясность в ситуацию. Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что

визит Болсонару в Россию все еще находится на стадии подготовки, а «бразильские партнеры» принимают непосредственное участие в организации мероприятия.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который прибудет в Москву уже 3 февраля, также попал под дипломатическую «раздачу», сообщили бразильские СМИ. Как и в случае с Болсонару, аргентинский президент не собирался вносить вопросы геополитики в повестку переговоров с Путиным, однако у американской стороны есть свои опасения. Ожидается, что лидеры двух стран ограничатся обсуждением поставок российской вакцины в Аргентину и вопросами инвестиций.

Угроза изоляции или удар по БРИКС?

Опрошенные «Газетой.Ru» политики и дипломаты по-разному оценили сообщения о попытке Вашингтона оказать дипломатическое давление на лидеров Аргентины и Бразилии. Однако по одному вопросу мнения совпали — Вашингтону не нравится активизация деятельности БРИКС, куда входят и Россия, и Бразилия.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Белый дом всегда пытался контролировать визиты глав иностранных государств в Москву, поэтому ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.

«Думаю, что страны БРИКС, которые в определенной мере имеют свою позицию по международным вопросам и последовательно выстраивают свою политическую архитектуру в мире, естественно вызывают беспокойство США.

Но они [БРИКС] и дальше будут проводить свою политику», — заявил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

Дипломатическое давление оказывается с целью ослабить позиции БРИКС, считает депутат.

«Я не допускаю самой мысли, что можно воздействовать на руководителя суверенного государства с точки зрения международных визитов, — сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. — В соответствии с современными стандартами международных отношений, это что-то из ряда вон выходящее. Если подобное имело место быть, то такие вещи недопустимы».

Бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе обращает внимание, что

Вашингтон рассматривает Латинскую Америку как зону своего исключительного влияния еще со времен принятия доктрины Монро,

которая провозглашала принцип взаимного невмешательства стран американского и европейского континентов во внутренние дела друг друга.

«Поэтому американцы хотят диктовать латиноамериканским странам все что угодно — с кем общаться и не общаться. Визит Болсонару в Москву означает, что БРИКС оживает после затишья, тогда как в США не хотели бы видеть блок в действии», — заявил Орджоникидзе.

Дипломат выразил надежду, что визит Болсонару все же состоится.

«Бразилия — это крупная страна и амбициозная держава, которая хотела бы играть определенную роль в системе международных отношений. Такого рода утечки, как сообщения о давлении на Болсонару, могут пойти ему на пользу. Вряд ли он захочет предстать слабым перед общественным мнением и сдаться на милость США, когда СМИ сообщают о дипломатическом давлении на него», — объяснил Орджоникидзе.

Аргентина также не станет внимать указаниям из Белого дома, считает дипломат. В противном случае страна может лишиться пространства для политических маневров.

«Одно дело, когда страна по первому требованию соглашается на условия крупного игрока. Другое — когда возникает элемент торга. В случае с Аргентиной, которая остается открытой предложениям Москвы, Вашингтон начинает задумываться: а что они могут предложить стране? И тогда морковка становится больше. Никому не интересно плестись в хвосте даже такого мощного государства, как США», — сказал Орджоникидзе.

Вашингтон сознательно сдерживает экономическое и политическое развитие Латинской Америки в рамках концепции доктрины Монро, отмечает дипломат. «А в Латинской Америке американцев не любят, и это тоже учитывается. Другое дело — они вынуждены считаться с США исходя из силовых компонентов. Но в душе они готовы всегда возражать Вашингтону», — заключил Орджоникидзе.

Латинская Америка в российском фокусе

Отношения России с Бразилией и Аргентиной активизировались в последние годы — свою роль в этих процессах сыграла пандемия COVID-19. Так, Аргентина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» одной из первых стран в мире в декабре 2020 года. В конце прошлого года местные власти также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустера к другим вакцинам.

Судьба российской вакцины в Бразилии все еще находится под вопросом. С одной стороны, местные власти не разрешили ввоз в страну «Спутника», несмотря на то что главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной вируса.

В то же время министерство науки Бразилии одобрило использование вакцины для коммерческого использования.

Примечательно, что разработчики препарата допускали, что американские чиновники пытались отговорить Бразилию от поставок российской вакцины. Тогда Москва ссылалась на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорилось о попытках переубедить бразильцев в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России.

И все же отношения трех стран выходят далеко за рамки так называемой «вакцинной дипломатии». Более того, по некоторым показателям партнерство России с латиноамериканскими державами вышло на более высокий качественный уровень по сравнению с советским периодом, считает профессор Российской академии наук, профессор СПБГУ Виктор Хейфец.

«Если говорить о латиноамериканском направлении в российской внешней политике, то надо обратить внимание, что объем в торговле больше, чем в советское время. Многие советские показатели уже превышены. Примечательно, что уже сейчас российские граждане обладают безвизовым въездом. Изменилась география партнерства. Если в советское время упор делался на Кубу, то сейчас она даже не входит в пятерку по объему торгово-экономических связей со странами региона», — рассказал Хейфец в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, отношения России с латиноамериканскими странами выстроены таким образом, что торгово-экономические механизмы превалируют над политическими. Иными словами, Москва больше не пытается выстроить партнерство с Латинской Америкой на основе идеологии.

«Активность России в Латинской Америке — это не геополитический ответ США. Прежде всего, Москва заинтересована в торговле. Россия занимает серьезные позиции на местном рынке вооружений.

Более того, Латинская Америка является крупным рынком сбыта российских удобрений. Москва активно поставляет сюда продукцию энергетического машиностроения, которое используется в Аргентине. Здесь еще с советских времен каждая четвертая гидроэлектростанция станция работает на советском или российском оборудовании. Эти связи никогда не обрывались», — заявил эксперт.

В то же время в регионе есть страны, где присутствие России вызвано геополитическими соображениями, считает Хейфец. Поскольку Латинская Америка заметно увеличила присутствие в международных организациях, включая ООН, с ними необходимо налаживать диалог по линии геостратегического партнерства.

Эксперт также обратил внимание, что Бразилия занимает особое мест в БРИКС — организации, которая воспринимает региональными игроками как символ многополярности.

«Многие латиноамериканские государства готовы идти навстречу России, чтобы выстраивать дополнительные площадки для международного сотрудничества. В 2014 году было знаменитое голосование в ООН по украинскому вопросу. Среди большинства воздержавшихся было много латиноамериканских стран. Регион ясно дал понять, что они не входят в лагерь противников Москвы. Показательно что после этого Лавров поехал в Латинскую Америку, где он показал, что экономические связи — это одно, политика — другое. Нельзя все сводить к геополитике», — заключил эксперт.