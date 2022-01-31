«Если продолжать нагнетать, Украина скоро обанкротится»

Панические публикации в западных и украинских СМИ насчет якобы готовящегося «вторжения» России в эту страну пока что вредят лишь самому Киеву. Политические лидеры Украины уже просят «успокоиться» — по словам президента Владимира Зеленского, совокупный ущерб из-за раздувания угрозы уже составил $12,5 млрд. «Газета.Ru» вместе с российскими и украинскими экономистами разбиралась, к каким еще последствиям на Украине может привести виртуальная «атака» России.

Украина уже испытывает экономические сложности из-за паники в обществе даже без прямого вмешательства России, о котором с осени много пишут в местных и западных СМИ. Это признал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию Vice.

«Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. (…) Мы не должны позволить президенту Путину получить то, что он хочет получить, даже без перехода через красные линии», — сказал глава МИД.

Это заявление созвучно словам президента Украины Владимира Зеленского, который 28 января на встрече с представителями иностранных СМИ сказал, что из экономики страны выведено $12,5 млрд из-за тревожной информации последних месяцев. Глава страны также попросил журналистов снизить накал страстей.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика», — пожаловался он.

Он также заявил, что для стабилизации экономики необходимо будет потратить около $4−5 млрд, сказав, что некие партнеры готовы помочь с этим, так как «верят в устойчивость экономики Украины».

Экономист Никита Кричевский считает, что упомянутые $12,5 млрд — общая сумма ущерба, а не прямые убытки от «информационной истерии», которые, по примерным оценкам экспертов, оценивают примерно в $1,5 млрд.

«А выход иностранных инвесторов и отсутствие новых инвестиций сложно посчитать — никто не знает, какие он закладывали в это деньги. Кроме того, не очень понятно, кто вообще собирался вкладывать. На Украине же проблемы во всех отраслях: и в промышленности, и в сфере услуг, и в аграрном комплексе», — сказал эксперт.

Украинский экономист Андрей Шевчишин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что Зеленский при озвучивании суммы в $12,5 млрд, скорее всего, опирался на оперативные данные НБУ и Минфина.

«Оценить их с точностью достаточно тяжело, а причину нынешнего оттока тяжело указать. Но динамика и панический уход инвесторов-нерезидентов ускорился по сравнению с 2021 годом, и, конечно, это в том числе результат кампании в СМИ о возможной эскалации конфликта.

Для украинской экономики $12,5 млрд — достаточно существенная сумма. Тем более, это происходит в довольно короткий промежуток времени, да еще и сразу после праздников, когда еще экспортеры и импортеры не проявляют существенной активности. В результате НБУ пришлось осуществлять валютные интервенции для сглаживания спроса в $1,5 млрд, чтобы смягчить движения курса», — сказал он.

При этом в золотовалютных резервах НБУ, по официальным данным, значится около $30 млрд.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, этого не хватит даже на погашение текущих обязательств государства. При этом он не ожидает официального объявления дефолта, так как Украина занимается реструктуризацией долгов.

«Здесь им идут навстречу, потому что они бедные и несчастные, а «кровавый медведь» им угрожает с Востока. Конечно, им идут навстречу и реструктурируют их долги», — говорит Кричевский.

Иного мнения придерживается Андрей Шевчишин, который считает резервы Нацбанка достаточными при нынешней ситуации.

«О дефолте еще речь не идет. Да, с начала года нерезиденты сократили свои портфели более, чем на 11 млрд гривен в облигациях внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ), это меньше, чем $0,5 млрд по номиналу. Аналогичная ситуация произошла в стоимости еврооблигаций. Все это ограничивает возможности заимствования на внешних рынках, но в последнее время ситуация стабилизировалась», — сказал аналитик.

Кто подаст

В условиях дорогих валютных заимствований, Украине снова будет необходимо рассчитывать на помощь ее партнеров — в частности, Евросоюза и МВФ, говорит Шевчишин.

К слову, 24 января глава Еврокомиссия в лице ее главы Урсулы фон дер Ляйен уже объявила о том, что предоставит Украине €1,2 млрд Украине из-за угрозы «вторжения» России.

«Еврокомиссия предлагает [Украине] новую неотложную макрофинансовую помощь на сумму €1,2 млрд. Этот пакет поможет удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта», — сказала она, добавив, что рассчитывает на то, что Европейский парламент и Совет ЕС как можно скорее согласуют предоставление первого транша в размере €600 млн.

Кроме того, Евросоюз разработает программу финансирования, чтобы поддержать программу модернизации экономики страны в виде грантов Украине на еще €120 млн. Наконец, Евросоюз в будущем планирует продолжить инвестировать в экономику этой страны на сумму более €6 млрд.

Всего, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз с 2014 года уже выделил Украине более €17 млрд помощи.

Сложнее обстоят дела со следующим траншем МВФ в рамках программы кредитования Stand-by (помощь странам с низкими доходами на закрытие краткосрочных потребностей в финансировании платежного баланса). В феврале или марте 2022 года ожидается пересмотр ее условий. Согласно прошлым договоренностям, Украина должна была направить выделенные ей средства на борьбу с COVID-19, восстановление экономики и продвижение структурных реформ, а также сделать Нацбанк более независимым и снизить роль государства в экономике.

«МВФ каждый раз выставляет определенные условия, «структурные маяки, на которые он будет ориентироваться при принятии условий. Но с учетом нынешней сложности ситуации, не исключаю, что МВФ смягчит свои требования», — сказал Шевчишин.

Население не испугать

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что $12,5 млрд, о которых говорил Зеленский на пресс-конференции, включают в себя также оценку потерь в результате продажи акций украинских компаний или просто понижения стоимости их акций на бирже.

«Их все начинают продавать, они падают в цене, и, соответственно, это все тоже относится к выводу капитала.

Кроме того, покупка долларов тоже считается выводом средств, неважно кто это делает, — население, банки или компании, все паникуют. Конечно, это большие деньги для Украины за несколько дней.

В основном пугает не столько сама сумма, сколько тенденция. Если продолжать каждый день нагнетать, Украина каждый день будет терять миллиарды, и они скоро обанкротятся. Но я не берусь сказать, как скоро», — сказал он.

Украинский экономист же Всеволод Степанюк и вовсе считает, что серьезную оценку потерь государства от последствий кампании в СМИ о неизбежной «войне» никто не делал.

«Думаю, что озвучиваемые цифры взяты с потолка, так как какого-то серьезного анализа и учета в экономике в Украине давно не ведется, здесь даже цифры госбюджета, оказывается, носят рекомендательный и прогнозный характер. Думаю, что прямые потери гораздо меньше, чем $12,5 млрд. Так, вложения в ОВГЗ нерезидентов оценивались около $2 млрд, инвестиционная активность в реальном секторе носила в основном вынужденный производственный характер. Вот потери от отказа нормально торговать со странами СНГ и Россией, действительно оценивались в $15 млрд в год», — напомнил эксперт.

За январь 2022 года курс гривны «просел» с 27,2 до 28,3 за $1. Основной причиной обвала стали именно слухи о предстоящем вторжении, из-за чего, к примеру, резко вырос спрос на валюту.

По мнению Степанюка, гораздо опасней для Украины сейчас выглядит последствия возможного отключения российской и белорусской электроэнергии в зимний период.

Он отметил, что население страны «трудно удивить» после девальвации гривны в три раза в 2014 году, — сейчас же девальвация в сравнении с тем кризисом всего «на уровне 10%».

Заплатят за страхи европейцев

Юшков рассказал, что еще одним негативным последствием для Украины от постоянного инфошума о грядущем «вторжении» России становится то, что она косвенно переплачивает за поставки газа.

«Стоимость импортного газа на Украину определяется в зависимости от стоимости газа на европейских спотовых площадках. Спотовый рынок — это рынок краткосрочных контрактов, каждый день меняются цены в зависимости от баланса спроса и предложений, но в том числе в зависимости от настроений инвесторов. На фоне всех этих сообщений, что Россия сейчас нападает на Украину зачем-то — сразу возникает вопрос, а будет ли дальше транзит газа через Украину? И если начинается паника по вопросу сокращения поставок, дефицита газа и т.п., то стоимость газа, естественно, возрастает», — сказал эксперт.

Кроме того, европейцы переживают, что Россия, в ответ на анонсированные жесткие санкции против нее, может ввести свои, которые могут заключаться в сокращении поставок газа в Европу.

«Хотя Россия даже никогда не говорила об этом, но у них есть такие страхи. Разновидность этого страха, которая более обоснована, — если введут ограничения против «Газпрома», запретят, например, экономическое взаимодействие с ним. А это значит, что покупатели не смогут перечислять ему деньги за поставки газа, — и тогда он же не будет бесплатно поставлять газ. Или если Россию отключат от SWIFT, европейцы тоже не смогут рассчитываться с «Газпромом». Все эти страхи ведут к тому, что цены на газовых биржах растут, а поставки газа на Украину привязаны как раз к биржевой торговле. В итоге цена на газ для них возрастает, что, естественно, ударяет по их экономике», — объяснил Юшков.