«Жест доброй воли». Военные России решили не мешать ирландским рыбакам

Учения ВМФ России перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Официальная причина — нежелание мешать местным рыболовам, для которых изначально выбранная для маневров территория является традиционным районом промысла. В МИД Ирландии, ранее критиковавшем учения за нагнетание «напряжения», рассказали, что обращались с просьбой изменить район их проведения лично к министру Сергею Шойгу.

Минобороны России переносит учения Военно-морского флота в северо-восточной части Атлантического океана за пределы исключительной экономической зоны (ИСЗ) Ирландии. Маневры должны были пройти в начале февраля.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии министр обороны РФ Сергей Шойгу в качестве жеста доброй воли принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», — говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в Twitter.

В документе подчеркивается, что учения проводятся «в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии».

Ранее в дипмиссии также обращали внимание на то, что в Атлантическом океане такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами.

Глава ирландского МИД Саймон Коувени приветствовал решение российских властей изменить район проведения учений.

«На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть военно-морские учения у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот шаг», — сообщил министр в Twitter.

«Не время повышать военную активность»

Серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов анонсировали в российском Минобороны на прошлой неделе. Маневры охватят акватории прилегающих к РФ морей, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения запланированы в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в Тихом океане и в северо-восточной части Атлантического океана. В них примут участие около 10 тыс. военнослужащих, 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники.

Ирландские рыболовы и члены правительства страны выступили резко против маневров в исключительной экономической зоне страны. В Дублине опасались, что гидроакустическое оборудование военных может представлять опасность для представителей отряда китообразных, и говорили о потенциальном ущербе для морской флоры и фауны в целом.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что в стране «не приветствуют» проведение маневров из-за «экологических проблем».

Глава ирландского МИД называл учения «нежелательными» в контексте политической обстановки. «У нас нет возможности предотвратить [проведение учений], но я ясно дал понять российскому послу в Ирландии, что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение», — подчеркивал Коувени в ходе заседания Совета Евросоюза.

Накануне российский посол Филатов встретился с представителями ирландской Организации южных и западных производителей рыбы. По итогам переговоров глава Организации ирландских экспортеров рыбы и рыбопереработчиков Брэндан Берн сообщил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания, «открывающего путь для сосуществования морских учений и рыболовного флота».

«Ирландия стала крайней из-за маневров НАТО в Норвегии. Конечно, им обидно. Страна даже не входит в НАТО, а по сути ей приходится расплачиваться за Брюссель. На фоне остальных западных стран Дублин не слишком критиковал Россию. Угрозы какой-то эти учения не несут, но всегда неприятно, когда рядом тренируются чужие военные. Тем более, что цель учений не связана никак с Ирландией», — объяснял позицию ирландских властей военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.