«Конечно, им обидно». Как Россия огорчила Ирландию военными маневрами

Ирландия выразила недовольство предстоящими учениями ВМФ России, которые пройдут в 240 км от побережья страны – в международных водах Ирландского моря, но в пределах ее исключительной экономической зоны. «Газета.Ru» разбиралась, что стало причиной этих учений.

Стратегическое значение Ирландского моря, расположенного между Ирландией и Великобританией, состоит в его использовании для коммуникаций между островами и каботажного плавания вдоль побережья.

«У нас нет возможности предотвратить проведение учений, но я ясно дал понять российскому послу в Ирландии, что это не приветствуется. Сейчас не время повышать военную активность и напряжение», – заявил во время заседания Совета ЕС в Брюсселе министр иностранных дел страны Саймон Коувени.

По его словам, Москва уведомила Дублин о намерении провести учения. Ранее Минобороны России сообщило, что в январе и феврале ВМФ России проведет серию учений.

Отмечается, что маневры проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. В российском военном ведомстве также заявили, что отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

«Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений»,

– говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее посол России в Дублине Юрий Филатов заявил, что у властей Ирландии нет «ни одной малейшей причины» для беспокойства из-за учений ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана. Он отметил, что это короткие и ограниченные по масштабу маневры. «Я думаю, что история с военно-морскими учениями России в Атлантике очень сильно раздута. Речь идет о достаточно регулярном, обычном процессе военной подготовки», – сказал Филатов.

«Ирландия недовольна учениями российского ВМФ, потому, что они будут проходить в их экономической зоне, это им неприятно. Ирландия вообще не при чем – она даже не член НАТО и армия у нее нулевая, ей совсем грустно от этого», – считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Эксперт отметил, что «не первый год происходит обмен идиотизмом, касающимся того, кто на кого нападет – Россия устраивает истерики по поводу учений НАТО, Запад – по поводу российских учений». «О том, могут ли учения считаться нагнетанием обстановки – если кто-то хочет считать их таковыми, то, конечно, они могут такими считаться. Это уже желание противоположной стороны, все более чем относительно в плане определения характера любых учений», – сказал Храмчихин.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов рассказал «Газете.Ru», что подобные учения обусловлены политическими, а не военными причинами. «Насколько они необходимы именно сейчас – политический вопрос, в таких учениях больше политики, чем военной необходимости. Что касается недовольства других стран любыми российскими учениями – было бы странно, если бы они их одобряли», – сказал Комоедов.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, Россия, собираясь проводить учения в Ирландском море, ничего не нарушает, так как уведомила об этом Ирландию и «имеет право проводить в нейтральных водах все, что угодно». «Страны НАТО, например, проводят учения в Баренцевом море – недавно Норвегия предупредила, что проведет там учения в марте», – сказал эксперт.

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что учения в Атлантике стали ответом на учения НАТО в Норвегии.

«Ирландия стала крайней из-за маневров НАТО в Норвегии. Конечно, им обидно. Страна даже не входит в НАТО, а по сути ей приходится расплачиваться за Брюссель. На фоне остальных западных стран Дублин не слишком критиковал Россию. Угрозы какой-то эти учения не несут, но всегда неприятно, когда рядом тренируются чужие военные. Тем более, что цель учений не связанна никак с Ирландией.

Атлантика – стратегическая зона влияния США. И Россия таким образом демонстративно посылает сигнал Вашингтону. Ирландия же просто стала случайной жертвой этих раскладов», – резюмировал Волков.