«Убивают беженцев и обманывают». Заявление против Польши рассмотрят в Гааге

Польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал, заявление принято судом. Он назвал задачи, которые ставятся перед польскими солдатами, «психологически сложными» и «часто невозможными для выполнения», а также подчеркнул, что поляки должны знать о гибели людей на польско-белорусской границе.

Попросивший у Минска убежище польский солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал после событий на белорусско-польской границе. «Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — рассказал он (видеообращение опубликовано в Telegram-канале организации «Системная правозащита»).

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В самой «Системной правозащите» пояснили, что в прошении речь идет о возбуждении уголовного дела по статье «О геноциде и преступлениях против человечности».

Ответчиками выступают Польша и Литва. Чечко проходит по делу как свидетель.

Чечко выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего польского военнослужащего на границе Белоруссии и Польши (военнослужащий погиб в Подляском воеводстве, о его смерти польские власти сообщили 27 января).

«Точные обстоятельства смерти неизвестны, однако я знаю, что служба в польской армии и задачи, которые в последнее время ставятся перед солдатами польской армии, являются психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы не оставить след на здоровье», — подчеркнул он.

Чечко добавил, что поляки имеют право «знать правду о ситуации на границе», о том, что на польско-белорусской границе «гибли люди». Перебежчик сообщил о частых случаях публикации лживой информации в польских СМИ и призвал граждан Польши проверять данные в иностранных источниках.

«Организовали охоту на людей»

Чечко проходил службу в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Летом прошлого года части этого подразделения были переброшены к границе с Белоруссией для ее охраны от мигрантов.

Белорусские пограничники задержали поляка 16 декабря. Как солдат сам позже рассказывал, он сбежал «через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу», потому что было «невозможно молчать о том, что творится на территории Польши». Перебежчик попросил у белорусских властей политического убежища из-за несогласия с политикой Польши и «негуманного обращения» с беженцами.

Чечко сообщил Следственному комитету страны об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе, в которых принимал участие он и его сослуживцы. Мигрантов, по его словам, убивали в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше.

В Варшаве заявили, что у пропавшего солдата были «серьезные проблемы с законом». В декабре его приговорили к шести месяцам тюрьмы за издевательства над собственной матерью. Ему также запретили в течение одного года приближаться к женщине на расстояние меньше 50 метров. Дело было возбуждено после того, как в мае полиция задержала мужчину во время семейного скандала. Чечко объявили дезертиром, он находится в розыске.

Накануне президент Александр Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» убитых в лесах беженцев.

Новые подробности жестокости польских силовиков по отношению к мигрантам он пообещал обнародовать в ближайшее время. «Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — сказал политик.