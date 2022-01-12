Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил СК о сотнях жертв

Военнослужащий польской армии Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию несколько месяцев назад, сообщил Следственному комитету страны об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе.

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — говорится в сообщении Telegram-канала СК Белоруссии.

Белорусские следователи также инициировали сбор информации о пропавших беженцах, которые следовали в Западную Европу.

Ранее стало известно, что Чечко приговорили в Польше к шести месяцам тюрьмы за издевательства над собственной матерью.