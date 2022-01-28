Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» убитых в лесах беженцев

В скором времени будут обнародованы новые подробности жестокости польских силовиков по отношению к мигрантам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Выступление политика с посланием к нации и парламенту республики транслировалось на YouTube.

По его словам, миграционный кризис обнажил нежелание западных соседей Белоруссии «договариваться, внимать здравому смыслу». Белорусский лидер считает, что в собственной жестокости «они превзошли варварство Средневековья».

«Их пресловутый приоритет прав человека оказался всего лишь высокопарной риторикой», — выразил мнение он.

Как отметил политик, польский военнослужащий, который сбежал в Белоруссию, рассказывает «жуткие вещи», и в ближайшее время о них узнает общественность.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — заявил Лукашенко.

Также он указал, что Польша решила захватить белорусского пограничника, чтобы обменять на своего сбежавшего солдата.

«Я уже предупредил Пограничные войска: никакого обмена не будет. И не дай бог мы только допустим захвата нашего военнослужащего — мало не покажется, в том числе генералам», — сказал лидер Белоруссии.

Ранее военнослужащий польской армии Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию несколько месяцев назад, сообщил Следственному комитету страны об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе.