«Никто не хочет превращать Россию в изгоя»: что стоит за угрозами санкций Запада

Санкционная риторика Запада даже на фоне смягчения заявлений о якобы возможном вторжении России на Украину только набирает обороты с каждым днем. Вашингтон уже на высшем уровне заявляет о возможности введения санкций против российского руководства, что, как отмечают эксперты, сделает Москву изгоем и поставит крест на российско-американских отношениях. Реальны ли санкционные угрозы в адрес России и какова цена их введения — в материале «Газеты.Ru».

Угрозы возможных санкций против России в случае ее нападения на Украину с каждым разом становятся все более суровыми.

На этот раз уже сам президент США Джо Байден допустил, что при вторжении санкции могут быть введены лично против президента России Владимира Путина.

Аналогичной позиции придерживаются и в Великобритании. По словам министра иностранных дел Лиз Трасс, Лондон не исключает возможности введения таких рестрикций в отношении российского лидера. Более того, она отметила, что Соединенное Королевство предложит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в течение нескольких дней. Трасс уточнила, что британская сторона намерена охватить ограничениями больше компаний и физлиц в России.

По данным The Mirror, Байден вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидерами стран Евросоюза и НАТО уже обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

Они решили, что в случае «вторжения» на Украину против России будет введен «беспрецедентный пакет санкций», хотя дипломатические переговоры по-прежнему остаются «первоочередной задачей».

Введение санкций против представителей российской власти и ее близкого окружения де-факто будет означать превращение России в страну-изгоя, сказал «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Именно поэтому я не верю в возможность их реализации. Россия — это не КНДР и не Иран, не маленькая страна, которая не особенно влияет на остальной мир. Россия — это большая экономика, крупнейший энергетический партнер ЕС, одна из крупнейший в мире армий. Понятно, что никому из западного истеблишмента не хотелось бы превращать ее в страну-изгоя, особенно на фоне того, как они наращивают противостояние с Китаем. Бросать Россию в объятия Китая — не самая правильная геостратегическая задача», — пояснил эксперт.

По его мнению, обсуждение таких санкций — это попытка оказать на Россию психологическое давление. Но, как полагает Дудаков, российские дипломаты понимают, что на такие меры США и ЕС пойти не готовы.

«Эти санкции бумерангом ударят по Вашингтону, по Брюсселю, по администрации Байдена. Они это сами понимают и в итоге на них не пойдут, сколько бы они об этом ни говорили», — констатировал политолог.

Помимо личных рестрикций против представителей российской власти, Запад все еще обсуждает возможность отключения России от SWIFT в случае нападения на Украину. Эта идея активно обсуждается в США, и, как пишет издание The Telegraph, ее поддерживает и британский премьер-министр. Причем в Европарламенте такая инициатива была представлена еще в апреле прошлого года.

Хотя сейчас немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники утверждает, что США и страны ЕС уже отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT, поскольку, как полагают источники, этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.

В связи с такими противоречивыми сообщениями Запада перспективы реализации санкций остаются туманными. По мнению главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Васильева, американская администрация сама себя загнала в угол, начав раскручивать версию неминуемой агрессии России против Украины.

В связи с этим возникла проблема санкций, в частности встал вопрос о возможности введения превентивных санкций. Как утверждает Владимир Васильев, санкции, предложенные сенатором-демократом Робертом Менендесом, предполагающие рестрикции против российской власти, — это объявление России экономической войны, включая разрыв политических связей с руководством страны.

«В связи с этим встал совершенно очевидный вопрос: если эти санкции будут введены, для Байдена никакой возможности позвонить в Кремль, Путину, не будет. Тогда получается, что США попали в капкан. Дело в том, что санкции против Путина — это одновременно и санкции против Байдена», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, в США Байдена считают слабым президентом и полагают, что на переговорах с Путиным он может прогнуться.

Тот факт, что американский президент сейчас заговорил о личных санкциях против российского коллеги, свидетельствует о том, что на него оказывается огромное давление в пользу их принятия, отметил Владимир Васильев.

«Еще существует мнение, что угроза введения санкций более действенная, чем сами санкции. Байден хорошо понимает, что, если эти санкции будут введены, на его отношениях с российским президентом можно будет поставить крест, что сейчас в условиях треугольника Москва-Пекин-Вашингтон совершенно США не выгодно. Это также доказывает, что на Байдена оказывается исключительно серьезное давление», — констатировал он.