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НАТО призвала Россию вывести войска с Украины, Грузии и Молдавии

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Североатлантический альянс призвал Россию вывести войска, которые находятся на Украине, в Грузии и Молдавии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренной пресс-конференции после передачи российской стороне ответа на требования по безопасности, сообщает ТАСС.

«Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска с Украины (НАТО считает Крым территорией Украины — прим. «Газеты.Ru»), Грузии (НАТО считает Южную Осетию и Абхазию территорией Грузии), а также Молдавии (имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы)», — заявил Столтенберг, добавляя, что российские «войска размещены без согласия этих стран».

В среду, 26 января, посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее подтвердил передачу письменного ответа, заявив, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации. При этом он заявил, что Вашингтон не будет обнародовать документ, потому что «оставляет место для конфиденциальных переговоров».

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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