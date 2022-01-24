Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Коммерсант»: Тинькофф-банк может запустить площадку по торговле долгами 13:57
Биатлонист Бауэр отказался ехать на ОИ-2022 из-за вакцинации 13:53
Суд в Москве оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину 13:51
В Венгрии заявили, что не хотят новой «холодной войны» в Европе 13:50
Мужчина чудом выжил, проведя 11-часовой полет в отсеке шасси 13:46
ФРГ сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от системы SWIFT 13:43
В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи... 13:41
В Москве вынесли приговор участникам «Хизб ут-Тахрир»* 13:37
Врачи выяснили, что у тревожных мужчин выше риски заболевания сердца 13:36
Сбежавшие от полицейских нарушители притворились фермерами, чтобы избежать штрафа 13:36
Политика

Датский фрегат на Балтике, испанские самолеты в Болгарии. НАТО отправляет войска на восток

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
US Army/Global Look Press
Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу из-за того, что Россия якобы продолжает «разворачивать свои войска на Украине и вокруг нее». Какие страны отправляют своих военнослужащих на восток и где они будут размещаться — в материале «Газеты.Ru».

Страны-члены НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе. Эти действия направлены на сдерживание и оборону союзников, поскольку «Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», следует из распространенного в понедельник, 24 января, заявления Североатлантического альянса.

«В последние дни ряд союзников сделали объявления о текущем или предстоящем развертывании. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза», — говорится в релизе.

О том, что президент США Джо Байден планирует размещение американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной, ранее написала газета The New York Times.

По данным ее источников, высокопоставленные военные Пентагона представили главе Белого дома несколько вариантов «для противодействия России». Один из них предполагает отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военных в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал действия союзников, предоставляющих дополнительные силы в НАТО.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обороны и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического альянса.

Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — подчеркнул он.

В заявлении альянса также отмечается, что НАТО является оборонительным союзом. «В ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в восточной части альянса, в том числе с четырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти подразделения, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно, являются многонациональными и боеспособными. Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. До 2014 года в восточной части альянса не было сил НАТО», — говорится в тексте.

НАТО не может гарантировать нерасширения

Вопрос включения в состав НАТО новых стран Восточной Европы сейчас не обсуждается, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

При этом Североатлантический альянс не может гарантировать нерасширения, добавил он.

«К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — пояснил глава правительства Германии.

На этом фоне министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила 24 января, что страна не планирует подавать заявку на вступление в НАТО.

«На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО. Этот вопрос сейчас не рассматривается», — цитирует ее ТАСС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть