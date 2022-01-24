Байден захотел разместить армию и флот США рядом с российскими границами

Президент США Джо Байден планирует размещение американский войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам собеседника издания, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия России. Один из вариантов предполагает отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Ранее госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии одобрил поставки вооружения американского производства Украине. Прибалтийские союзники США по НАТО теперь могут передавать Украине оружие американского производства, такое как противотанковые средства и ракеты класса «земля-воздух».

Решение было принято в связи с обострением ситуации с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что «в связи с угрозой многофронтового вторжения российских войск» на Украину США также начнут в ближайшие дни поставку ей противотанковых ракет, боеприпасов и другого вооружения на сумму $200 млн.

Кроме того, прибалтийские страны ранее запросили у своих союзников по НАТО усиления военного контингента. Так, стало известно, что Великобритания направит в соседние с Украиной Эстонию Латвию Литву и Польшу своих военных для «сдерживания» России.