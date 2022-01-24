Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МВД Франции назвали самого опасного для страны человека 03:09
Авиакомпания Delta получила «лучший» ответ на вопрос «город, изменивший вашу жизнь» 03:09
Дана Борисова проведет бой против Малиновской 02:54
США начали эвакуировать дипломатов из Украины 02:50
В России создали уникальную систему обороны побережья 02:47
Порошенко заявил, что Зеленский «вместо борьбы» с Путиным... 02:47
Тренер «Ливерпуля» Клопп подарил болельщикам две бутылки пива 02:43
Специалист призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах 02:35
Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после победы над Ганом 02:33
В Китае отреагировали на то, что Овечкин не приедет на Олимпиаду... 02:28

Байден захотел разместить армию и флот США рядом с российскими границами

NYT: Байден планирует разместить войска и флот США в Восточной Европе и Прибалтике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ted S. Warren/AP

Президент США Джо Байден планирует размещение американский войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам собеседника издания, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия России. Один из вариантов предполагает отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Ранее госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии одобрил поставки вооружения американского производства Украине. Прибалтийские союзники США по НАТО теперь могут передавать Украине оружие американского производства, такое как противотанковые средства и ракеты класса «земля-воздух».

Решение было принято в связи с обострением ситуации с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что «в связи с угрозой многофронтового вторжения российских войск» на Украину США также начнут в ближайшие дни поставку ей противотанковых ракет, боеприпасов и другого вооружения на сумму $200 млн.

Кроме того, прибалтийские страны ранее запросили у своих союзников по НАТО усиления военного контингента. Так, стало известно, что Великобритания направит в соседние с Украиной Эстонию Латвию Литву и Польшу своих военных для «сдерживания» России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть