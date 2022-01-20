Минобороны Украины призвало Запад ввести «превентивные» санкции против РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести превентивные санкции против Москвы, чтобы предотвратить «агрессию против Украины», а также дальнейшую «возможную агрессию» против Европы. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

«Я уверен, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для нашей защиты. Например, в экономической сфере, введя санкции. Это может быть сделано до вторжения, а не после... Это исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их», — заявил глава украинского ведомства.

Он призвал западных лидеров показать России, «что это вторжение обойдется дорого».

Комментируя российские предложения о гарантиях безопасности, Резников заявил, что Россия «не остановится».

В последнее время на Западе и Украине стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.