Каннибализм и растраты: каких президентов, кроме Порошенко, осудили после правления

На Украине сегодня огласят решение об избрании меры пресечения бывшему президенту страны Петру Порошенко. Его подозревают в сговоре с властями России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в организации схемы по вывозу угля из Донбасса. «Газета.Ru» вспомнила другие громкие дела против бывших первых лиц государств.

Жан Бедель Бокасса, президент и император Центральноафриканской империи (1966-1979)

close 100% Жан Бедель Бокасса Sven Simon/Global look Press

20 сентября 1979 года режим самопровозглашенного императора Жана Беделя Бокассы, которому приписывали пристрастие к каннибализму, был свергнут с участием французских десантников. Сам диктатор после этого отправился в Кот-д'Ивуар, а потом в замок под Париж.

В ЦАР же в его отсутствие завели уголовные дела сразу по обвинениям в 13 преступлениях, среди которых — убийства, госизмена, изнасилования, каннибализм, трата госсредств и госимущества. В 1980 году суд признал его виновным и назначил Бокассе смертную казнь и конфискацию всего имущества.

Но бывший император не верил, что это грозит ему в реальности, и вернулся в страну через шесть лет в надежде на возврат к власти с помощью его сторонников. Вместо этого Бокасса сразу попал под арест и получил новые обвинения, в том числе в государственной измене.

В итоге бывший «монарх» ЦАР сумел убедить суд, что не поедал человеческое мясо, а обнаруженные у него в холодильниках части тел лежали там «на удачу». При этом остальных обвинений хватило на смертный приговор, который был вынесен 1987 году. Однако уже через год его заменили на пожизненный срок, а затем и вовсе на 20 лет тюрьмы. В 1993 году Бокасса вышел на свободу по всеобщей амнистии и даже не оставлял планов вернуться в политику вплоть до своей смерти в 1996 году.

Саддам Хусейн, президент Ирака (1979-2003)

close 100% Саддам Хусейн на скамье подсудимых, Багдад, 2006 год Chris Hondros/AP

Бывший глава Ирака потерял власть в апреле 2003 года в результате интервенции США и их союзников. Одним из аргументов для ее начала были аргументы о якобы наличии у Саддама Хусейна программы по созданию ядерного или химического оружия, что, как выяснилось позже, не соответствовало действительности. Иракский лидер был пойман в декабре 2003 года в результате операции «Красный восход», в которой участвовали около 600 иностранных солдат.

Затем в Ираке — специально под дело Хусейна — была восстановлена смертная казнь, которая на короткое время была отменена после вторжения США.

Для такого наказания хватило одного (из многих) эпизода обвинения, — массовое убийство жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году. По версии обвинения, 148 человек были убиты после покушения на Хусейна в ее окрестностях. Подсудимый же согласился, что приказывал уничтожить дома и сады жителей и отдать под суд их самих, но не убивать.

5 ноября 2006 года суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни через повешение.

Приговор исполнили 30 декабря того же года.

Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)

close 100% Бывший президент Египта Хосни Мубарак (сидит) и два его сына Гамаль Мубарак (слева) и Алаа Мубарак (справа) на судебном заседании в Каире, 2014 год Ahmed Omar/AP

Пробывший на посту президента Египта Хосни Мубарак потерял власть в феврале 2011 года в результате протестов, которые были частью так называемой «арабской весны» в ряде стран региона. После безуспешных попыток задобрить недовольных обещанием не идти на новый срок, ему пришлось передать власть Высшему совету Вооруженных сил. Уже в апреле того года против него было открыто уголовное дело за приказ использовать боевые патроны при разгоне демонстраций, в результате чего погибли сотни протестующих.

Летом 2012 года суд приговорил Мубарака к пожизненному сроку по этому делу.

В 2014 году суд признал бывшего египетского президента и его двух сыновей виновными в похищении средств государства, которые предназначались для реконструкции его резиденции, и назначил Мубараку еще три года тюрьмы.

Впоследствии приговоры еще ни раз пересматривались — и после рассмотрения всех апелляций и кассаций на бывшем президенте остались только коррупционные обвинения. В мае 2015 года Мубарак вышел на свободу, он умер в 2020 году.

Мухаммед Мурси, президент Египта (2012–2013)

close 100% Бывший президент Египта Мухаммед Мурси во время судебного заседания, Каир, 2015 год Global Look Press

Преемник Мубарака на посту главы Египта Мохаммед Мурси тоже разделил участь своего предшественника — быть судимым после досрочной потери своих полномочий. В 2013 году начались протесты из-за несоответствия обещаний реальности, в частности, соблюдения демократических правил. В итоге в Египте снова произошел военный переворот, и пробывший всего год на посту главы страны Мурси потерял власть.

В 2015 году Мурси с его 16 соратниками получил смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров его партии «Братья-мусульмане» (запрещена в России) в 2011 году. Под давлением международного сообщества это решение было через год заменено на пожизненное заключение.

Однако это было не единственное обвинение против бывшего демократически избранного президента Египта, — вскоре он также получил 20 лет за приказы арестовывать и пытать протестовавших у дворца президента. Через год к этому прибавился еще и пожизненный срок за шпионаж в пользу иностранных государств. Вдобавок 30 декабря 2017 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси к трем годам тюрьмы и за оскорбление судей.

В конечном счете приговор по побегу из тюрьмы был заменен на 25 лет заключения, а пересмотр дела о шпионаже затянулся. 67-летний Мурси умер от инфаркта прямо на очередном судебном заседании в 2019 году.

Курманбек Бакиев, президент Киргизии (2005-2010)

close 100% 624202 11.04.2010 Отстраненный от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев на митинге в своем родовом селе Тейтит, 2010 год Андрей Стенин/РИА «Новости»

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев также был обвинен после потери власти в результате революции 2010 года. Сам политик скрывается с тех пор в Белоруссии, которая отказывает в его экстрадиции.

Сначала в 2016 году военный суд приговорил Бакиева и его брата Жаныша, который возглавлял службу госохраны, к пожизненному сроку за организацию массовых убийств (77 человек) митингующих в Бишкеке.

Помимо этого, Бакиев получил 25 лет тюрьмы по другому делу — о покушении на жизнь предпринимателя из Великобритании Шона Дэйли, который представлял интересы компании Oxus Gold, владевшей золоторудным месторождением Джеруй.

Третьим доказанным обвинением стала причастность братьев Бакиевых к земельным махинациям путем «незаконной трансформации земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки», за что они получили еще по 10 лет тюрьмы.

Виктор Янукович, президент Украины (2010-2014)

close 100% Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, 2016 год Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Предшественник Порошенко Виктор Янукович тоже оказался на виртуальной скамье подсудимых — экс-руководитель Украины сбежал оттуда в результате событий на Майдане в 2014 году и переехал в Россию.

24 января 2019 года Янукович был осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену в форме «предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины» и за пособничество в ведении агрессивной войны.

Более того, в 2015 году Верховная рада приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента страны. Главным доказательством стало его письмо в адрес президента России Владимира Путина уже после госпереворота 1 марта 2014 года с просьбой использовать вооруженные силы на Украине для защиты населения. При этом Кремль и сам Янукович в 2017 году опровергали юридически оформленную просьбу о вводе войск.

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)

close 100% Заседание суда по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, 29 ноября 2021 года Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили после ухода с поста президента уехал из страны и даже сменил грузинское гражданство на украинское. Однако на его родине все равно завели заочное уголовное разбирательство по делу о превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью депутату Валерию Гелашвили, а также о незаконном досрочном освобождении из заключения бывших сотрудников МВД, которые сидели за убийство сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

В 2018 году суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным по обоим преступлениям, назначив за них девять лет лишения свободы. Кроме того, существует еще ряд уголовных дел, которые суды продолжают рассматривать — о разгоне митинга оппозиции в 2007 году, о завладении телекомпанией «Имеди» и о растрате средств из госбюджета на личные нужды.

При этом Украина, где сначала обосновался Саакашвили, отказала грузинской прокуратуре в его выдаче. Вскоре уже бывший советник президента Украины Петра Порошенко и экс-губернатор Одесской области получил уголовные претензии и в этой стране — за участие в преступной организации с целью свержения власти. В результате Саакашвили был лишен приобретенного гражданства (оставшись на время апатридом) и выслан из Украины.

Вернулся он и в страну, и во власть на пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины уже при президенте Владимире Зеленском. Саакашвили не оставлял надежд на возвращение в Грузию, так как он считал все уголовные дела против него фальшивыми и вынесеными в том числе «по указанию Путина».

1 октября 2021 года бывший грузинский лидер незаконно в трейлере пересек границу и попал в страну, после чего он был арестован. Сейчас он находится в одиночной камере тюрьмы для бывших чиновников в грузинском Рустави.