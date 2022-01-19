Каннибализм и растраты: каких президентов, кроме Порошенко, осудили после правления

Жан Бедель Бокасса, президент и император Центральноафриканской империи (1966-1979)
Жан Бедель БокассаSven Simon/Global look Press
20 сентября 1979 года режим самопровозглашенного императора Жана Беделя Бокассы, которому приписывали пристрастие к каннибализму, был свергнут с участием французских десантников. Сам диктатор после этого отправился в Кот-д'Ивуар, а потом в замок под Париж.
В ЦАР же в его отсутствие завели уголовные дела сразу по обвинениям в 13 преступлениях, среди которых — убийства, госизмена, изнасилования, каннибализм, трата госсредств и госимущества. В 1980 году суд признал его виновным и назначил Бокассе смертную казнь и конфискацию всего имущества.
Но бывший император не верил, что это грозит ему в реальности, и вернулся в страну через шесть лет в надежде на возврат к власти с помощью его сторонников. Вместо этого Бокасса сразу попал под арест и получил новые обвинения, в том числе в государственной измене.
В итоге бывший «монарх» ЦАР сумел убедить суд, что не поедал человеческое мясо, а обнаруженные у него в холодильниках части тел лежали там «на удачу». При этом остальных обвинений хватило на смертный приговор, который был вынесен 1987 году. Однако уже через год его заменили на пожизненный срок, а затем и вовсе на 20 лет тюрьмы. В 1993 году Бокасса вышел на свободу по всеобщей амнистии и даже не оставлял планов вернуться в политику вплоть до своей смерти в 1996 году.
Саддам Хусейн, президент Ирака (1979-2003)
Саддам Хусейн на скамье подсудимых, Багдад, 2006 годChris Hondros/AP
Бывший глава Ирака потерял власть в апреле 2003 года в результате интервенции США и их союзников. Одним из аргументов для ее начала были аргументы о якобы наличии у Саддама Хусейна программы по созданию ядерного или химического оружия, что, как выяснилось позже, не соответствовало действительности. Иракский лидер был пойман в декабре 2003 года в результате операции «Красный восход», в которой участвовали около 600 иностранных солдат.
Затем в Ираке — специально под дело Хусейна — была восстановлена смертная казнь, которая на короткое время была отменена после вторжения США.
Для такого наказания хватило одного (из многих) эпизода обвинения, — массовое убийство жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году. По версии обвинения, 148 человек были убиты после покушения на Хусейна в ее окрестностях. Подсудимый же согласился, что приказывал уничтожить дома и сады жителей и отдать под суд их самих, но не убивать.
5 ноября 2006 года суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни через повешение.
Приговор исполнили 30 декабря того же года.
Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)
Бывший президент Египта Хосни Мубарак (сидит) и два его сына Гамаль Мубарак (слева) и Алаа Мубарак (справа) на судебном заседании в Каире, 2014 годAhmed Omar/AP
Пробывший на посту президента Египта Хосни Мубарак потерял власть в феврале 2011 года в результате протестов, которые были частью так называемой «арабской весны» в ряде стран региона. После безуспешных попыток задобрить недовольных обещанием не идти на новый срок, ему пришлось передать власть Высшему совету Вооруженных сил. Уже в апреле того года против него было открыто уголовное дело за приказ использовать боевые патроны при разгоне демонстраций, в результате чего погибли сотни протестующих.
Летом 2012 года суд приговорил Мубарака к пожизненному сроку по этому делу.
В 2014 году суд признал бывшего египетского президента и его двух сыновей виновными в похищении средств государства, которые предназначались для реконструкции его резиденции, и назначил Мубараку еще три года тюрьмы.
Впоследствии приговоры еще ни раз пересматривались — и после рассмотрения всех апелляций и кассаций на бывшем президенте остались только коррупционные обвинения. В мае 2015 года Мубарак вышел на свободу, он умер в 2020 году.
Мухаммед Мурси, президент Египта (2012–2013)
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси во время судебного заседания, Каир, 2015 годGlobal Look Press
Преемник Мубарака на посту главы Египта Мохаммед Мурси тоже разделил участь своего предшественника — быть судимым после досрочной потери своих полномочий. В 2013 году начались протесты из-за несоответствия обещаний реальности, в частности, соблюдения демократических правил. В итоге в Египте снова произошел военный переворот, и пробывший всего год на посту главы страны Мурси потерял власть.
В 2015 году Мурси с его 16 соратниками получил смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров его партии «Братья-мусульмане» (запрещена в России) в 2011 году. Под давлением международного сообщества это решение было через год заменено на пожизненное заключение.
Однако это было не единственное обвинение против бывшего демократически избранного президента Египта, — вскоре он также получил 20 лет за приказы арестовывать и пытать протестовавших у дворца президента. Через год к этому прибавился еще и пожизненный срок за шпионаж в пользу иностранных государств. Вдобавок 30 декабря 2017 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси к трем годам тюрьмы и за оскорбление судей.
В конечном счете приговор по побегу из тюрьмы был заменен на 25 лет заключения, а пересмотр дела о шпионаже затянулся. 67-летний Мурси умер от инфаркта прямо на очередном судебном заседании в 2019 году.
Курманбек Бакиев, президент Киргизии (2005-2010)
624202 11.04.2010 Отстраненный от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев на митинге в своем родовом селе Тейтит, 2010 годАндрей Стенин/РИА «Новости»
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев также был обвинен после потери власти в результате революции 2010 года. Сам политик скрывается с тех пор в Белоруссии, которая отказывает в его экстрадиции.
Сначала в 2016 году военный суд приговорил Бакиева и его брата Жаныша, который возглавлял службу госохраны, к пожизненному сроку за организацию массовых убийств (77 человек) митингующих в Бишкеке.
Помимо этого, Бакиев получил 25 лет тюрьмы по другому делу — о покушении на жизнь предпринимателя из Великобритании Шона Дэйли, который представлял интересы компании Oxus Gold, владевшей золоторудным месторождением Джеруй.
Третьим доказанным обвинением стала причастность братьев Бакиевых к земельным махинациям путем «незаконной трансформации земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки», за что они получили еще по 10 лет тюрьмы.
Виктор Янукович, президент Украины (2010-2014)
Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, 2016 годСергей Пивоваров/РИА «Новости»
Предшественник Порошенко Виктор Янукович тоже оказался на виртуальной скамье подсудимых — экс-руководитель Украины сбежал оттуда в результате событий на Майдане в 2014 году и переехал в Россию.
24 января 2019 года Янукович был осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену в форме «предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины» и за пособничество в ведении агрессивной войны.
Более того, в 2015 году Верховная рада приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента страны. Главным доказательством стало его письмо в адрес президента России Владимира Путина уже после госпереворота 1 марта 2014 года с просьбой использовать вооруженные силы на Украине для защиты населения. При этом Кремль и сам Янукович в 2017 году опровергали юридически оформленную просьбу о вводе войск.
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)
Заседание суда по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, 29 ноября 2021 годаIrakli Gedenidze/Reuters
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили после ухода с поста президента уехал из страны и даже сменил грузинское гражданство на украинское. Однако на его родине все равно завели заочное уголовное разбирательство по делу о превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью депутату Валерию Гелашвили, а также о незаконном досрочном освобождении из заключения бывших сотрудников МВД, которые сидели за убийство сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.
В 2018 году суд в Тбилиси признал Саакашвили виновным по обоим преступлениям, назначив за них девять лет лишения свободы. Кроме того, существует еще ряд уголовных дел, которые суды продолжают рассматривать — о разгоне митинга оппозиции в 2007 году, о завладении телекомпанией «Имеди» и о растрате средств из госбюджета на личные нужды.
При этом Украина, где сначала обосновался Саакашвили, отказала грузинской прокуратуре в его выдаче. Вскоре уже бывший советник президента Украины Петра Порошенко и экс-губернатор Одесской области получил уголовные претензии и в этой стране — за участие в преступной организации с целью свержения власти. В результате Саакашвили был лишен приобретенного гражданства (оставшись на время апатридом) и выслан из Украины.
Вернулся он и в страну, и во власть на пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины уже при президенте Владимире Зеленском. Саакашвили не оставлял надежд на возвращение в Грузию, так как он считал все уголовные дела против него фальшивыми и вынесеными в том числе «по указанию Путина».
1 октября 2021 года бывший грузинский лидер незаконно в трейлере пересек границу и попал в страну, после чего он был арестован. Сейчас он находится в одиночной камере тюрьмы для бывших чиновников в грузинском Рустави.