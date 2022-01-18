Глава ЦРУ встретился с Зеленским из-за домыслов о вторжении России

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в прошлую среду, но об этом стало известно лишь сегодня. Они обсудили украинско-российские отношения. В частности, опасения по вторжению России на Украину. Кроме того, они поговорили об усилиях по нивелированию напряженности. На этой неделе Украину посетила делегация сенаторов США. Подробности обсуждений высокопоставленных чиновников — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский встречался неделей ранее с директором Центрального разведуправления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, сообщает телеканал CNN. Бернс обсудил с главой страны и коллегами из местной разведки региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку.

«В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину», – приводит журналистка CNN Наташа Бертрандр в своем Twitter слова неназванного источника.

По его словам, во время переговоров у главы ЦРУ была возможность «обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности». Если быть точнее, украинские политики вместе с главой спецслужбы Соединенных Штатов оценили «риски, с которыми столкнулась Украина».

В понедельник, 17 января, в Киев также приехала делегация американских сенаторов. В разговоре с ними украинский лидер заявил, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности. Обсуждение с делегатами касалось той же темы – возможные угрозы стране. Зеленский заявил законодателям США, что нужно подготовить «превентивный пакет санкций против РФ для противодействия агрессии».

«Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право нашего государства самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Западные и украинские власти уверены, что Россия намерена напасть на Украину. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения в «агрессии» против Киева, считая, что НАТО использует нагнетание ситуации в качестве предлога для размещения своего контингента у границ России.

Запад обеспокоен тем, что российская сторона дислоцировала свои войска к украинско-российской границе. Но в Кремле подчеркнули, что пока военные находятся на своей территории, это внутреннее дело государства.

17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил американских политиков в дезинформации. «Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет «вторжения» так называемого России на Украину, в частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», – уверен глава внешнеполитического ведомства.

Бернс и Россия

В начале ноября прошлого года глава ЦРУ Уильям Бернс разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. «Обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам», – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Незадолго до этого – 2-3 ноября – директор американской спецслужбы был в Москве и встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Эта встреча стала первой для Бернса на посту главы ЦРУ. До этого они общались в 2013 году. Тогда Патрушев прилетел с визитом в США, а Бернс в исполнял обязанности госсекретаря США.

Позднее телеканал CNN передал со ссылкой на источники, что глава ЦРУ приезжал в российскую столицу, чтобы предупредить, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной».

Спустя почти месяц Бернс, выступая на мероприятиях газеты The Wall Street Journal, сказал, что нельзя идти на риск и не стоит недооценивать готовность Москвы.

«Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», – приводит его слова Reuters.