Приштина заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС

В Косово заявили о намерении подать заявку на вступление в ЕС. При этом частично признанное государство не имеет даже признания всех участников союза, что пока делает сомнительным начало реальных переговоров. Специалисты по региону рассказали «Газете.Ru» о причинах заявления Приштины и возможной реакции Сербии на него.

Частично признанное Косово планирует подать заявку на членство в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle. Об этом стало известно по итогам Совета стабилизации и ассоциации между альянсом и Приштиной, которое проходило в Брюсселе.

Косово на нем представлял премьер-министр Альбин Курти, а Евросоюз — Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они подчеркнули важность диалога между Белградом и Приштиной с целью нормализовать отношения.

«Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути», — говорится в тексте совместного заявления.

При посредничестве ЕС Сербия и Косово пытаются прийти к примирению с 2013 года. Белград также официально говорит о взятом курсе на вступление в Евросоюз, для чего ему нужно юридически наладить нормальные отношения с Приштиной.

В ходе встречи Курти и Боррель обсудили приоритеты реформ в Косово и отметили приверженность его правительства укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, реформе госуправления и экономическому развитию.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что реальных перспектив вступления Приштины в Евросоюз в обозримом будущем нет. В первую очередь — из-за неоднозначного статуса региона, — его независимость не признают сразу пять государств ЕС — Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова назвала независимость Косово «проектом США», реализация которого затянулась, так как его не поддерживают много государств.

«Подобные заявления о заявке в Евросоюз и собственно реальные действия — разные вещи. Албанцы в Косово просто таким образом постоянно напоминают о себе, — и Европе, и США, и ООН, что пора решать их вопрос. Но до дела обычно не доходит», — сказала она.

Профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о деталях противоречий в европейском альянсе по Косово.

«Говорить о вступлении Косово в ЕС не приходится не только из-за его многочисленных внутренних проблем, но и из-за весьма сложной структуры ведения переговоров Брюсселя с Приштиной. Для некоторых европейских государств, которые не признают независимость Косово, эта тема крайне чувствительна. Поэтому в свое время компромиссно договорились вести диалог с Приштиной от лица Еврокомиссии, просто чтобы косовары куда-то двигались», — сказала эксперт.

Кроме того, аналитик напомнила о новой методологии переговоров с кандидатами в ЕС от 2020 года, которую продвигала Франция. Согласно ней, у государств-членов альянса появились дополнительные возможности тщательно анализировать и контролировать прогресс кандидатов на вступление. Недостаточное же их усердие может обернуться санкциями, вплоть до прекращения финансирования желающих попасть в ЕС партнеров.

«И теперь все противоречия внутри альянса будут преткновением даже для начала переговоров о вступлении в него», — уверена Энтина.

Причиной же нынешнего заявления она видит в необходимости Евросоюзу делать что-то для сохранения собственного авторитета.

«Последние 10 лет он был основным посредником в переговорах между Белградом и Приштиной. И тут мы видим, что почти в открытую их теснят американцы. Поэтому какие-то «морковки» Евросоюз должен закидывать, иначе он серьезно потеряет авторитет», — считает аналитик.

Другим стимулом к разговорам о вхождении Приштины в ЕС может быть стремление последнего стабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в частично признанном государстве.

По словам Энтиной, для Брюсселя критически важно не допустить отката внутренней политической сцены в Косово к ситуации последних 15 лет, когда ни одно его коалиционное правительство не продержалось полный срок правления. Второй задачей ЕС эксперт называет воспитание лояльных албанских проевропейских политических элит.

«Для Брюсселя принципиально важно создать преемственные и не имеющие криминального прошлого элиты Косова, — это вопрос авторитета и безопасности. Обещаниями интеграции они укрепляют довольно шаткие позиции Курти, который считается приемлемым партнером. Все это — игра, которая точно не закончится включением Косово в состав ЕС», — заключает эксперт.

Аналитики сошлись во мнении, что особо острой реакции Белграда на заявление Приштины ожидать сейчас не стоит.

«Ведь Белград уже допустил факт ведения отдельных переговоров Еврокомиссии с Приштиной. В теории дальше самый выгодный вариант, — вступать в Евросоюз вместе. Но пока это абсолютно нереалистично», — уверена Энтина.

По словам Гуськовой, Сербия в ответ на слова Курти может еще раз лишь повторить свою позицию о том, что Косово — ее часть.

«Но вообще я думаю, что комментировать там такие глупости говорить, скорее всего, не будут», — заключает она.

Отношения Косова и Евросоюза были установлены в 2008 году после провозглашения сербским автономным краем независимости. В крае работает миссия альянса по верховенству закона и правопорядка (EULEX), которая насчитывает до двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Косово еще в 2002 году по собственному решению перешло на валюту евро, несмотря на невыполнение необходимых для этого Маастрихтских критериев.