Трамп рассказал, как ему навредили американские фейки о связях с Кремлем

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что ложь о его связях с Россией, которую распространяли в США, помешала его работе в Белом доме. Политик также отметил, что при нем у США не было таких проблем с Россией, Китаем и Ираном, как сейчас. По мнению Трампа, зарубежные партнеры не уважают нового президента США Байдена и его команду. Поэтому теперь другие страны осмеливаются на агрессию и провокации против Вашингтона.

Трамп обратил внимание на то, что в США во время его президентского срока распространяли фальшивую информацию о связях политика с Россией.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело [во время работы в Белом доме]: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабриковано, все выдумано», — заявил Трамп на митинге в Аризоне.

Экс-президент раскритиковал администрацию президента США Байдена. По его мнению, новая американская власть не может завоевать уважение других стран и успешно конкурировать с ними на международной арене. «Это недостаток уважения. У нас никогда <...> не было проблем с [российским президентом Владимиром] Путиным и Украиной. [А сейчас] Китай, Россия и Иран занимаются провокациями, проявляют агрессию. Раньше они бы никогда не осмелились на такое, вы сами видели, что [они] не делали этого. А теперь они играют с нами», — указал Трамп.

Он уточнил, что нынешние военные представители США — это «не те люди, которых будут уважать Россия, Китай и Северная Корея».

Во время митинга Трамп пообещал, что вернется в Белый дом в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой».

Ранее Трамп жаловался, что обвинения в сговоре с Москвой мешали ему наладить взаимоотношения между США и Россией.

«На это [опровержение обвинений] ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, вместе у нас могло бы получиться нечто великое, хорошее как для США, так и для России», — отмечал Трамп.

Скандал вокруг предполагаемых связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году, когда Трамп выиграл президентскую гону, опубликовало так называемого «досье Стила» (оно же «досье Трампа»). Достаточно быстро стало известно, что этот документ заказал и оплатил главный конкурент Трампа на президентских выборах — Демократическая партия США. Досье, по просьбе штаба демократов, составил бывший сотрудник британской внешней разведки MI6 Кристофер Стил. Данные документы, полученные от различных источников, были не проверены и не подтверждены, BuzzFeed опубликовало его без разрешения автора. В досье говорилось, что команда Трампа, якобы, заручилась тайной поддержкой России во время избирательной компании 2016 года. В рамках этого сговора российские представители стремились опорочить публичный образ кандидатки от демократов Хиллари Клинтон, Россия делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Выдвинутые обвинения около двух лет изучал специальный прокурор США Роберт Мюллер. В 2019 году он заявил, что на самом деле никакого сговора предвыборного штаба Трампа с российскими властями не было. С одной стороны, расследование действительно выявило попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, а также определило, что штаб Трампа «ожидал, что он выиграет выборы» благодаря усилиям российских хакеров. Но, в итоге Мюллер не нашел доказательств, что штаб Трампа и российские власти при этом как-то координировали свои действия, напрямую договаривались и сотрудничали в этом направлении.

После этого вывода Мюллера американский прокурор Джон Дарен начал изучать версию о сговоре Трампа и Москвы. В частности, он выяснил, что одним из ключевых источников Стила был россиянин Игорь Данченко. В ноябре 2021 года его задержали в США по обвинению в даче ложных показаний о «досье Трамп». Как установило расследование прокурора, Данченко поставлял заведомо ложные сведения, так, часть информации он выдумал, а часть получил от источника, близкого к руководству Демократической партии. В настоящий момент дело Данченко изучает суд, разбирательство еще не закончено.