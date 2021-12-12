Трамп разочарован переговорами Байдена и Путина

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью для журналиста Билла О'Райли заявил, что расстроен тем, как нынешний президент США Джо Байден провел онлайн-переговоры с президентом России Владимиром Путиным — О'Райли вел трансляцию в своем Twitter.

«Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен», — заявил Трамп, назвав Байдена «некомпетентным».

Трамп не пояснил, чем именно он был расстроен по результатам переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали о реализации договоренностей США и России по кибербезопасности.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.