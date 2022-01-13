«Дать посмотреть в глаза убитых». В Литве придумали, как наказать Горбачева

Родственники погибших в Вильнюсе в 1991 году подали иск в суд, требуя привлечь к ответственности экс-президента СССР Михаила Горбачева. Ранее литовский суд приговорил заочно к тюремным срокам нескольких россиян. Прокуратура Литвы утверждает, что за гибель людей у телецентра отвечают советские солдаты, но доказательств не предоставляет. Согласно советской версии, стреляли неизвестные снайперы.

Близкие погибших во время событий в столице Литвы подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд. Как сообщает портал 15min.lt со ссылкой на истцов, по их мнению экс-президент СССР Михаил Горбачев должен понести ответственность за свои действия в январе 1991-го.

«Заканчивается уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, это очень важно, но без оценки ответственности руководителей высшего уровня правосудие неполно», — заявил журналистам сын погибшего Альгимантаса Повилайтиса — Робертас Повилайтис.

Согласно иску, Горбачев как командующий советскими Вооруженными силами, не принял в январе 1991 года меры, чтобы предотвратить «военные преступления».

«Литовское правосудие объявило, что Россия отклонила прошение Литвы допросить Михаила Горбачева по делу 13 января», — говорится в сообщении портала.

В «Горбачев-фонде» официальных документов по иску пока не получали, сообщил пресс-секретарь организации Павел Палажченко.

«Мы не можем это комментировать, потому что никаких официальных документов на этот счет мы не получали. Поэтому комментариев не будет», — сказал Палажченко в разговоре с «Газетой.Ru».

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис заявил 15min.lt, что для Горбачева «лучшим наказанием» было бы посмотреть в глаза погибших, если его нельзя приговорить к тюремному сроку из-за возраста.

«Скажем, было бы неплохо, если Горбачев должен был явиться в представительство Литвы в Москве по решению суда. Оставить его на полчаса с фотографиями в отдельной комнате, дать смотреть в глаза убитых и раненых», — сказал литовский политик.

«Он, конечно, будет возражать и не соглашаться. Но я предлагаю подумать над таким вердиктом. Необязательно давать ему несколько лет тюрьмы, но важно, чтобы его судили, чтобы суд состоялся. Суд будет самым важным», — добавил Ландсбергис.

Литва ранее несколько раз вызывала на допрос по «делу 13-го января» Михаила Горбачева. В 2012 году генеральная прокуратура Литвы получила отказ от РФ в проведении допроса. Горбачева хотели допросить в качестве свидетеля. Ответ от российской стороны стал единственным на тот момент, всего с 2010 года Вильнюс направил семь запросов о правовой помощи.

Михаила Горбачева также вызывали в Литву на допрос в 2017 году. Однако Минюст РФ вновь отказал литовскому суду во вручении последнему лидеру СССР повестки.

Основанием для отказа предоставлять правовую помощь Вильнюсу послужила статья договора о правовой помощи между РФ и Литвой, которая предусматривает такое решение в случае возможного ущерба суверенитету одной из сторон или в случае противоречия основным законодательным принципам государства.

В 2021 году Робертас Повилайтис, выступивший организатором нового иска в отношении Горбачева, уже заявлял о намерении пойти в суд.

«Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января», — объяснил он.

close 100% У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 года И. Носов/РИА «Новости»

Литовский выход

События в Вильнюсе стали, по сути, одним из первых эпизодов на пути к распаду Советского Союза. Еще в марте 1990 года Верховный совет Литовской ССР объявил о восстановлении независимости республики и создании Литовской Республики. В апреле того же года власти СССР ввели экономическую блокаду Литвы, остановив поставки нефти, такое положение дел продлилось 74 дня. В январе 1991 года в Литве начались массовые акции протеста, туда были переброшены бойцы советских спецподразделений – армии, милиции и КГБ.

В ночь на 13 января столкновения начались в центре Вильнюса возле телецентра, там погибли 14 человек, были ранены более 600. Госсовет СССР признал независимость Литвы в сентябре 1991 года.

Литовская прокуратура считает, что гибель протестующих у телецентра – дело рук советских силовиков, которые подчинялись Горбачеву. Доказательств этого официальный Вильнюс не предоставляет, передает РИА «Новости».

Согласно ряду свидетельств со стороны участников этих событий с советской стороны, в 1991 году в Литве произошла провокация, огонь вели некие снайперы на крышах окрестных домов.

close 100% Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991 года Улозявичюс Аудрюс/РИА «Новости»

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу 13-го января» 67 россиян, большая часть из них была заочно приговорена к длительным срокам лишения свободы. Реальные сроки получили россиянин Юрий Мель, полковник запаса советской армии, и житель Литвы Геннадий Иванов, его сослуживец. Бывшим советским военным дали 10 и 5 лет соответственно.

Тогда же Вильнюсский окружной суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова к реальным тюремным срокам. Литовский суд признал советского экс-министра Язова виновным «в преступлениях против человечности».

close 100% Пострадавший в результате январских событий в Вильнюсе в одной из городских больниц, 13 января 1991 года И. Носов/РИА «Новости»

Госдума РФ назвала суд по январским событиям «политическим процессом в худших традициях карательной юстиции», противоречащим правам и свободам человека.

В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против литовских генпрокуроров и судей. Они обвиняются в том, что по итогам расследования событий в Вильнюсе привлекли к ответственности невиновных россиян — военных, милиционеров и бывших членов КПСС. В заявлении СКР значится, что в 1991 году Литовская ССР еще не была независимым государством и по-прежнему входила в состав Советского Союза. Войска выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

Латвия, Литва и Эстония считают, что с 1940 по 1991 годы они были оккупированы СССР и требуют от российских властей компенсации «советского оккупационного ущерба».