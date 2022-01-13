«Изложите в письменном виде». Какой реакции Москва ждет от Вашингтона

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не умеет отстаивать свою позицию аргументированно, запутавшись в фобиях. Он заявил, что Россия ждет от США письменных предложений, а не «популистских заявлений». Текущая стратегия Штатов, по словам Антонова, лишь ставит под угрозу международную безопасность. При этом санкциями Россию не запугать, отметил он.

Москва ожидает от Вашингтона «адекватной реакции» и аргументированного ответа на свои предложения по европейской безопасности. При этом изложен ответ должен быть в письменном виде, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает в своем Facebook российское посольство в Вашингтоне.

«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — считает дипломат.

По его мнению, американские политики и дипломаты выглядят людьми, не способными отстаивать свою позицию аргументированно.

«Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии», — отметил Антонов.

Он добавил, что за требованиями американских конгрессменов «побольнее наказать Россию» прячутся попытки надавить на Москву на фоне идущих переговоров по международной безопасности.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — убежден посол.

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил также Антонов. 12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, президента РФ Владимира Путина, министров иностранных дел и обороны.

Заседание Совета Россия – НАТО состоялось также 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Встреча продолжалась порядка четырех часов, ее инициатором выступила российская сторона. Эти переговоры де-факто являются продолжением переговоров по гарантиям безопасности между РФ и США, состоявшимися 9-10 января в швейцарской Женеве.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал он.

Прайс добавил, что в ближайшие дни между странами запланированы дополнительные контакты.

«Не секрет, что это потребует интенсивных консультаций со стороны российской делегации с высокопоставленными должностными лицами в РФ, включая президента [Владимира] Путина», — подчеркнул дипломат. Прайс также заявил, что

Соединенные Штаты надеются, что Россия продолжит участвовать в дипломатическом процессе со странами Запада, а угроза новых серьезных санкций в отношении страны останется гипотетической.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил накануне, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими. Об этом он сообщил журналистам РБК по итогам заседания Совета РФ — НАТО.

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — сказал он.

Грушко также заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Предложения по безопасности

15 декабря министерство иностранных дел передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заявили в МИД РФ.

В проекте документа стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также предлагаемым Россией договором предусматривается обязательство РФ и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.