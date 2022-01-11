Когда миротворцы уедут из Казахстана: миссия ОДКБ близится к завершению

Миротворческие силы ОДКБ постепенно готовятся к отбытию в страны постоянной дислокации. По словам президента Казахстана, который обратился к союзникам с просьбой ввести войска, миротворцы покинут республику в ближайшие две недели. Пока проходит подготовка к передаче стратегически важных объектов под контроль местных правоохранителей.

Миротворцы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов Казахстана. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами союзников генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», – добавил он.

После того, как миротворцы выполнят все свои задачи, они вернутся обратно в свои страны вместе с техникой.

close Российские миротворцы и горожане на одной из улиц Алма-Аты, 11 января 2022 года Работницы хлебобараночного комбината «Аксай» и армянский миротворец, 11 января 2022 года Российский миротворец в офисе АО «Казахтелеком», Алма-Ата, 11 января 2022 года Российские миротворцы и горожане на одной из улиц Алма-Аты, 11 января 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал начало вывода войск ОДКБ. По его словам, это произойдет через два дня.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», – сказал он, уточнив, что поэтапная отправка контингента в страны постоянной дислокации займет около десяти дней.

По словам Токаева, с юридической стороны он поступил верно, обратившись к союзникам по ОДКБ – Армении, Белоруссии, России, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

«Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Необходимо понимать, что на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой, которая была просто отдана на растерзание террористов. Потеряв Алма-Ату, мы потеряли бы столицу и всю страну», – подчеркнул Токаев, отметив, что страна столкнулась с «вооруженной агрессией».

2 января в Казахстане начались акции протеста. Их причиной стало увеличение вдвое цены на газ для автомобилей.

Казахстанцы призвали президента республики снизить стоимость топлива, распустить правительство и убрать бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева из правящих кругов. Токаев пошел на уступки, снизив цены на газ со 120 до 50 тенге за литр, убрав министров с их постов (сейчас они временно исполняют обязанности) и заменив Назарбаева на его пожизненной должности главы Совбеза Казахстана.

Но это не остановило противников политики Токаева. С 5 января в стране начались массовые беспорядки. Протестующие громили магазины, банки, заведения общепита, занимались мародерством, вели вооруженное противостояние с силовиками. За время протестов погибли 164 человек, среди них есть дети, сообщил телеканал «Хабар 24». Пострадали более двух тысяч человек по всей стране, задержаны восьми тысяч.

Миротворческие силы ОДКБ

7 января Армения направила в Казахстан 100 военных, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, они должны заниматься исключительно охраной важных объектов.

Белоруссия на следующий день сообщила об отправке на территорию союзника роту из состава 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Белоруссии. Военные следили за порядком на военном аэродроме Жетыген под Алма-Атой и охраняли военный арсенал.

Из Киргизии в Казахстан прибыли 150 человек спецподразделения «Скорпион» и 19 автомобилей и бронетехники. Военные помогали в охране ТЭЦ-2.

Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет в Казахстан воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники охраняли аэропорт Алма-Аты, генконсульство РФ, главный узел связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи.

От Таджикистана в миссии участвовали 200 человек. Они были задействованы в охране ТЭЦ-1.

По словам генсекретаря ОДКБ Станислава Зася, всего в Казахстан должны прибыть порядка 2,5 тыс. миротворцев.