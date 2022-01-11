«НАТО придется искать другое зло»: может ли Россия вступить в альянс

В Норвегии выступили с предложением принять Россию в НАТО. Что об этом думают в Москве и возможен ли такой сценарий — в материале «Газеты.Ru».

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для Aftenposten выразил мнение, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.

Он выступил с критикой в адрес США и их союзников, которые проводят антироссийскую политику после распада СССР.

По словам генерала, риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была «больше похожа на унижение» Москвы, а не на диалог.

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая Россию главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии», — обратил внимание Моод.

В этой связи он выступил с предложением реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО: больше сосредоточиться на обороне и «открыть двери для всех, включая Россию», призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории.

Евродепутаты, с которыми связалась «Газета.Ru», комментировать данное предложение не стали.

Что думают в России

Зато в России на этот счет высказывались далеко не единожды, причем на самых разных уровнях. В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин рассказал, что на одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, который занимал пост главы Белого дома до 2001 года, он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. Клинтон на это ответил, что он не против, после чего «вся делегация американская занервничала», рассказывал Путин.

Когда Стоун спросил президента, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, он рассмеялся.

О возможности вступления в альянс Путин говорил еще в 2000 году в интервью «Би-би-си». «Почему нет? Я не исключаю такой возможности. Повторяю, в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером», — отмечал он.

Впрочем, глава МИД России Сергей Лавров в прошлом году уже исключал такую возможность. В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» он заверил, что Россия не вступит в НАТО.

Он объяснил это тем, что «Запад не хочет иметь мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, вступление России в НАТО было бы хорошим сигналом для обычных людей.

«Для здравых людей это хорошая мысль — давайте объединимся, у нас все будет общее, никому не надо будет воевать. Войти ли в НАТО или в одночасье уничтожить все оружие, чтобы его не было в принципе, только полицейским оставить — тогда бы люди были рады. Но этого не случится, это утопия», — сказала она «Газете.Ru».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, назвал предложение норвежского генерала теоретически «абсолютно правильным» с учетом меняющихся условий жизни в мире, в Европе.

«Присутствие России, конечно, будет способствовать сохранению мира и стабильности на континенте. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что НАТО — это площадка, где осуществляется торговля оружием. Россия — один из ведущих игроков в мире по продаже и выпуску оружия, прямой конкурент США в этой сфере. Присутствия второго сильного игрока американцы вряд ли потерпят», — обратил внимание Чепа в комментарии «Газете.Ru».

Он напомнил, что вся концепция НАТО — это противостояние России. Ее преподносят таким образом, чтобы требовать деньги на содержание альянса.

«А если такого противника не будет, против кого необходимо производить вот такие закупки, такие расходы на содержание этого блока? <…>

Я думаю, Россия, конечно, была бы готова войти в состав НАТО, если бы ей предложили. Почему бы нет? Но условий для этого сегодня, конечно, нет. Для этого нужно полностью пересматривать всю структуру НАТО, когда нет противника. Для НАТО придется искать другое зло», — пояснил парламентарий.

Как стать членом НАТО

Чтобы стать членом НАТО, страна должна состоять в программе «Партнерство ради мира», после чего ей нужно будет присоединиться к Плану индивидуального партнерства, который предполагает двухгодичные программы взаимодействия по направлениям, актуальным для конкретной страны. Тогда страна получает статус участника «интенсивного диалога» с НАТО и, как правило, подает заявку на вступление в блок.

Ключевым этапом этой процедуры считается присоединение к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), когда страна получает статус кандидата на вступление в блок. Впоследствии страна-кандидат получает приглашение присоединиться. Затем идут переговоры между экспертами НАТО и представителями страны.

Эти переговоры предполагают обсуждение политических, правовых и военных обязательств, которые берет на себя кандидат.

Среди таковых — пост министра обороны должны занимать гражданские лица, нужно разрешить территориальные споры с соседними странами, вооруженные силы должны быть перестроены и переоснащены в соответствии со стандартами альянса. В итоге подписывается протокол о присоединении нового государства, который впоследствии ратифицируется национальными парламентами стран-членов НАТО и вступающей страны. Тогда страна становится полноправным членом альянса.

Впрочем, как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, России ничего не нужно делать, чтобы вступить в альянс, потому что на самом деле ее туда не примут.

«Это просто фигура речи. Есть люди, которые считают, что Россию нужно окружить не ненавистью, а любовью, и тогда все решится. Но на Западе есть консенсус, который заключается в том, что Россию не нужно принимать, Россия — это враждебное государство, враждебное тем принципам, на которых существует коллективный Запад, ее нужно сдерживать и тогда она не будет создавать проблем», — пояснил он «Газете.Ru».