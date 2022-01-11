Белый дом просит не верить словам Москвы о переговорах в Женеве

Россия не собирается распространять дезинформацию по итогам переговоров с США, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Ранее в Белом доме заявили, что в США готовятся к возможному распространению дезинформации российской стороны о прошедших переговорах в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. В МИД РФ в ответ сообщили, что подобные подозрения безосновательны. В Кремле же уже заявили, что пока нет «существенного повода для оптимизма» относительно результатов переговоров.

Оценивать прошедшие переговоры следует по заявлениям тех, кто непосредственно участвовал в них, указала в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я бы все-таки исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем вы говорите [подозрения в дезинформации со стороны России], вызывает уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — отметила она.

По мнению Захаровой, Россия со своей стороны во время обсуждения гарантий по безопасности показала, что готова к дальнейшей совместной работе с США. Как добавила представитель МИДа, встреча в Женеве прошла конструктивно и профессионально.

Официальные заявления российской стороны насчет переговоров с США по гарантиям безопасности полностью соответствуют действительности, подчеркнуло российское посольство в США.

«Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность (прозрачность информации – «Газета.Ru») в том, что касается этого диалога», — сообщили дипломаты.

В качестве доказательства открытости России они указали, что МИД изначально опубликовал в публичном доступе проекты договоренностей, которые Москва предложила США и НАТО. Посольство добавило, что в ответ ожидает подобной открытости от американской стороны.

«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», — резюмировало посольство.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне сообщила, что Россия может распространять дезинформацию о переговорах с США.

«Мы готовимся к такой возможности. Я бы сказала, что никто не должен удивиться, если Россия начнет распространять дезинформацию об обязательствах, которые не были приняты [в ходе переговоров], или если она пойдет еще дальше и спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизирующей деятельности», — пояснила Псаки.

Пресс-секретарь попросила журналистов не поддаваться на подобные спекуляции российской стороны. Она добавила, что Россия может пойти двумя путями: дипломатией или эскалацией, и подчеркнула, что Вашингтон надеется на первое.

Два высокопоставленных сотрудника Госдепартамента США в разговоре с Русской службой «Би-би-си» также анонимно заявили, что Вашингтон ожидал от Москвы манипуляций с информацией в публичных заявлениях после встречи.

«Мы настоятельно призываем наших союзников и партнеров отнестись к комментариям России с крайним скептицизмом и продолжить их текущие обсуждения и координацию с Соединенными Штатами», — указали дипломаты.

Как переговоры оценили их участники

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января, основная часть обсуждений пришлась на 10 января. В МИД России уточняли, что представители России были сфокусированы на вопросе нерасширения НАТО на восток. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уточнил, что пока стороны не смогли договориться по этой теме.

В то же время Рябков отмечал, что дискуссия в Женеве в какой-то момент шла «потрясающе». «Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой», — сказал он, комментируя предварительную часть переговоров 9 января.

По итогам обсуждений Рябков отметил, что не считает ситуацию безнадежной.

«Я думаю, что полезность проведенных в Женеве бесед главным образом состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься, а сейчас вещи названы своими именами», — пояснил дипломат.

По его мнению, одно это положительно повлияет на взаимоотношения России и США.

«Пока скажем так: существенного повода для оптимизма мы не видим. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызвать удовлетворение. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», — сказал во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, представлявшая американскую делегацию отмечала, что Женеве прошли не переговоры, а дискуссии, чтобы уточнить позиции сторон.

«У нас состоялись серьезные, деловые и откровенные дискуссии», — указала Шерман, добавив, что они с Рябковым знают друг друга «очень хорошо».

Шерман уточнила, что пока стороны не готовы начать корректировать текст предложенных договоренностей. По ее словам, США не устанавливали сроков по переговорам с Россией.

«Российская сторона сказала, что хочет двигаться быстро. <...> Мы сказали, что рады продвигаться быстро насколько возможно», — резюмировала она. Шерман пояснила, что вопросы контроля над вооружениями, например, невозможно решить за несколько недель.