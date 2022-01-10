Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Орлов: два года назад «Зениту» надо было держаться за Дзюбу, теперь уже... 20:58
В МИД России ответили на вопрос о следующем контакте Путина и Байдена 20:57
Смородская о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА: «Краснодар» —... 20:52
Дрозд: Черчесов — просто хам, он мне очень неприятен 20:47
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не выходит на связь больше двух недель 20:46
В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в странах с ЧП 20:27
Леонида Куравлева экстренно госпитализировали 20:03
В российском МИД рассказали о переговорах с США по гарантиям... 20:03
В США оценили переговоры с Россией по гарантиям безопасности 19:57
Сергеев выступил с заявлением после перехода в «Зенит» 19:42

В США раскрыли детали переговоров с Россией по гарантиям госбезопасности

Заместитель госсекретаря Шерман: США не позволят «закрывать двери в НАТО» другим странам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман провела брифинг по итогам прошедших в Женеве переговоров по гарантиям госбезопасности, в ходе которого сообщила детали мероприятия, передает РИА «Новости».

Так, подчеркнула Шерман, США не позволят никому «закрывать дверь в НАТО» другой стране и не станут обсуждать перспективы принятия Украины в альянс без участия Киева. По ее словам, США привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с союзниками и партнерами по двусторонним вопросам.

На встрече в Женеве не обсуждалась численность американских войск в Европе, указала Шерман.

«Мы также открыты к обсуждению путей установления взаимных ограничений на масштабы учений и повышения их транспарентности», — заявила помощник госсекретаря.

Также США обменялись идеями с Россией по ракетам средней и меньшей дальности, уточнила Шерман. В целом, по словам американской стороны, дискуссии в Женеве велись на основе обнародованных ранее российских предложений по безопасности.

Ситуация же в Казахстане не затрагивалась в ходе переговоров, отметила представитель американской делегации.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал «потрясающей» дискуссию с США в Женеве, где завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть