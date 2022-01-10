«НАТО надо собирать манатки». Как Россия начала переговоры с США в Женеве

Вечером 9 января в Женеве в формате ужина состоялась первая, «предварительная» встреча между российской и американской делегациями. Москве и Вашингтону предстоит обсудить предложенный РФ договор по гарантиям безопасности в Европе. В российском МИДе заявили, что довольны первой встречей с американскими коллегами.

«Потрясающая» дискуссия

«Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра (10 января) время не будем тратить зря», — прокомментировал первые переговоры заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Он также не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и «всегда им руководствуется», цитирует дипломата «Интерфакс».

Российскую межведомственную делегацию на переговорах с США по гарантиям безопасности возглавляет Сергей Рябков. Американскую сторону представляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

В свою очередь, представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил общественности, что во время предварительных переговоров замгоссекретаря «подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы».

Основная часть дискуссий должна состояться в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.

«Глаза и уши» НАТО

Рябков неоднократно подчеркивал, что на переговорах Москва не будет поддаваться на давление Вашингтона: уступки «полностью исключены». По словам отечественного дипломата, российская делегация приехала «не с протянутой рукой», а «с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить» на условиях России.

Рябков дал интервью РИА «Новости», в котором рассказал, что Россия хочет от предстоящих переговоров. Он уверен, что Вашингтону сложно вести диалог с Россией на двусторонней основе, «потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — сказал глава российской делегации.

В интервью ТАСС Рябков заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то на вторые роли в международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — пояснил дипломат.

Гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток, а также размещение на территории Украины и граничащих с Россией странах наступательных вооружений, — это красные линии для Москвы.

17 декабря Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

23 декабря, во время большой пресс-конференции, Путин заявил, что России «немедленно» нужны гарантии безопасности. «Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — сказал тогда российский президент.

Переговоры с США по предложенным российской стороной документам начинаются 10 января в Женеве. В Госдепе США еще 4 января заявили, что Штаты не намерены обсуждать с Россией какие-либо вопросы, касающиеся НАТО. Однако американцы рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог.

После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.