Военные самолеты РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс. россиян и иностранцев

За время, которое Россия организует возвращение граждан из Казахстана, самолеты военно-транспортной авиации доставили 1719 российских и иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Москву из Казахстана было доставлено 258 человек, из них 247 — граждане РФ и 11 — иностранных государств. Кроме того, в Россию прибыли два дипломата со своими семьями — их вывезли по просьбе посольств Австрии и Венгрии.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.