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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Токаев впервые с начала беспорядков в Казахстане упомянул Назарбаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые с начала беспорядков в Казахстане вспомнил о своем предшественнике Нурсултане Назарбаеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал казахстанский лидер на заседании Мажилиса.

Президент поручил правительству страны определить несколько компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд.

Токаев также заявил, что из страны могут выводить деньги за рубеж через фиктивные сделки, и поручил Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу «обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций».

11 января в ходе выступления в Мажилисе Токаев заявил, что в республике будет создан общественный фонд «Народу Казахстана». Кроме того, он объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат министров, глав регионов и депутатов страны.

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что экс-президент Назарбаев, вероятно, покинул Казахстан, поскольку он не дал ни одного заявления по беспорядкам в стране.

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