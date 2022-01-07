Лидеры ОДКБ: нельзя допустить в Казахстан бандформирования извне

Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами ОДКБ. В том числе он поговорил с белорусским коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время разговора они назвали основную задачу миротворцев, которые уже прибыли на территорию республики для урегулирования массовых беспорядков.

Состоялись телефонные переговоры российского президента Владимира Путина, его белорусского коллеги Александра Лукашенко и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования ситуации в Казахстане. Там акции протеста перешли в массовые беспорядки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, во время разговора стороны обсудили задачи миротворческой миссии.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне», – отмечается в заявлении.

Такая задача объясняется желанием предоставить жителям Казахстана возможность «самим решить свои внутренние проблемы». В пресс-службе также добавили, что сначала Лукашенко созвонился с Пашиняном, а потом с Путиным.

На сайте администрации российского президента указано, что глава государства обсудил экстренную ситуацию в Казахстане также с главой Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, Путин неоднократно разговаривал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана», – говорится на сайте Кремля.

Параллельно с этим министр обороны России Сергей Шойгу докладывает Путину о том, как проходит переброска миротворческих сил страны в Казахстан и насколько военные справляются с поставленными задачами.

С начала января в Казахстане проходят акции протеста. Недовольные жители страны вышли на площади нескольких крупных городов, чтобы высказать свое недовольство стоимостью газа для автомобилей, которая выросла вдвое – до 120 тенге. Кроме того, казахстанцы считают, что Токаев всё время своего правления оставался лишь номинальным президентом, а править продолжал первый глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Митингующие также требовали отставки правительства.

Токаев пошел на уступки: запустил программу по снижению цен на газ, распустил правительство, а также отправил в отставку Назарбаева.

Но забастовки не прекратились. Более того, спустя четыре дня они вылились в массовые беспорядки. Протестующие, которых 5 января Токаев назвал «настоящими террористами», разгромили магазины, кафе, банки, центральные телеканалы республики. Наибольшие погромы прошли в бывшей столице страны — Алма-Ате.

Власти республики считают, что «нападение на страну» организовано «бандитами», которые были подготовлены за рубежом. «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов», – сказал Токаев 7 января. Его выступление транслировал телеканал «Хабар 24».

В Алма-Ате, как передает »Sputnik Казахстан», «продолжается зачистка вооруженных погромщиков». «Там иногда слышны звуки отдельных выстрелов», – говорится в сообщении. При этом «ситуация в центральной части мегаполиса довольно спокойная».

В связи с нестабильной ситуацией в стране Токаев обратился к союзникам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лидеры стран (соглашение подписывали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) коллективно решили ввести миротворцев в республику.

Контингент вводится для стабилизации и нормализации ситуации. Они будут присутствовать в стране ограниченный период. При этом они не будут взаимодействовать с протестующими – они лишь охраняют военные и другие гособъекты. Об отправке миротворческих сил знают в ООН и ОБСЕ.