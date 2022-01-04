Зеленского ждет трибунал. В РФ предостерегли Украину от нападения на Крым

В своем новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский предсказал скорое воссоединение с Киевом Донецка, Луганска и Крыма. В России считают, что Украина готовится к новой войне. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет пригрозил Зеленскому трибуналом, если Украина нападет на Крым или Донбасс.

Крымские фото

«Мы не ждем, пока мир решит наши проблемы, и кто-то вернет нам нашу землю за нас. А собираем мир для освобождения Крыма. Как громко в этом году прозвучало «Крым – это Украина!» Голосом не только Украины, но и 46 участниц Крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину», — заявил Зеленский за несколько минут до Нового года.

На этот раз обращение украинского лидера длилось необычно долго – почти 21 минуту. Президент рассуждал о победах спортсменов, учителей и врачей, а затем переключился на военных. Он пообещал обеспечить в 2022 году квартирами всех участников силовой операции на востоке страны.

«Мы не забыли своих ветеранов. И в следующем году они забудут слова «квартирная очередь». И фото с собратьями, вместе с которыми защищали свою землю, повесить в своем жилье смогут все ветераны войны на Донбассе. А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — сказал Зеленский.

Он пожелал гражданам, чтобы соседи приходили к ним в гости с «холодцом и бутылкой», а не «с оружием и без стука». Он также надеется, что друзья будут готовы «биться» за них «не в Твиттере, а рядом». Кроме того, президент пожелал, чтобы на Украину почаще приезжали родственники «из Донбасса, из Крыма».

«Любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что незаурядная армия по нашу сторону границы нас защищает… Я рад, что мы впервые строим для военных самолеты совместно с «Антоновым», флот – совместно с Британией, дроны и корветы – совместно с Турцией, а ракеты строим сами», — заключил украинский президент.

Подготовка к «горячей войне»

В новогоднем обращении Зеленского директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров усмотрел военную угрозу. Он считает, что Киев «готовится к локальной горячей войне».

«В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского… которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным», — написал Гончаров в статье, опубликованной на сайте «Главред».

К признакам «скорой войны» эксперт также относит создание и развитие провластных телеканалов и неспособность политической верхушки на реформы. По его мнению, если начнутся боевые действия, Киеву удастся получить финансовую помощь от Запада. Гончаров убежден, что Украина «оказалась на обочине Европы», а ее судьбу «стали решать Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия».

В конце 2021 года киевские власти и Запад стали обвинять Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину и стягивает войска к границе. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали. Российские власти подчеркивают, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.

Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря поговорили по телефону. В Кремле рассказали, что глава Белого дома пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Президент РФ в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между Россией и США.

Затем Байден созвонился с Зеленским. Лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе, а также меры в случае «вторжения» российских войск на Украину. В релизе Белого дома говорится, что Байден «ясно дал понять украинскому коллеге, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия начнет вторжение».

«Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Байден также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку «нормандского формата», — уточнили в пресс-службе Белого дома.

Оба президента поддержали диалог о стратегической безопасности, который начнется на следующей неделе.

«Обсуждались совместные действия Украины, США и партнеров по поддержанию мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации, реформ, деолигархизации. Мы ценим непоколебимую поддержку Украины», — прокомментировал Зеленский телефонный разговор в Twitter.

Преступный приказ

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», — сказал РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону жителей полуострова и присягнули на верность России.

«Есть два варианта появления украинских военных на территории России - хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров, это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ», — заявила РИА «Новости» председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

А хорошим вариантом она назвала участие украинских военных в совместном с Россией параде 9 мая в Москве.