«Есть угроза моей личной безопасности». Украинский журналист покинул Россию

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк рассказал, что уехал из России. Он пояснил, что после вызова на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, перестал чувствовать себя в безопасности.

«Угроза личной безопасности»

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности… И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — заявил Цимбалюк в интервью Hromadske.

В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Поводом вызова послужили опубликованные ролики, которые журналист разместил на своей странице в YouTube. В них содержались признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА «Новости», что прокуратура отозвала вызов. Однако тогда юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка.

В новом интервью украинский журналист поделился, что, хотя прожил и проработал в Росси 13 лет, никогда не собирался в ней оставаться. Поэтому его «устроит», если он больше не вернется.

«Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым, чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело», — добавил Цимбалюк.

Он отметил, что вместо него в прокуратуру ездил адвокат Полозов. Но так и не выяснил, действительно ли в отношении его подзащитного возбуждено дело.

«За последние два месяца фактически все топовые фигуры «российских информационных войск» предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-нибудь фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше», — пояснил журналист УНИАН.

Аккредитация на пресс-конференцию Путина

В декабре также стало известно, что, несмотря на вызов в прокуратуру, Цимбалюк был аккредитован на Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря в выставочном центре «Манеж».

«Признать виновным в нарушении действующего закона может только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным и нашим российским СМИ», — прокомментировал тогда аккредитацию украинского журналиста пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист УНИАН неоднократно участвовал в пресс-конференциях президента РФ. Так, в 2019 году он спросил, не изменилась бы позиция российского президента в отношении Украины, если бы на Кубани появились украинские танки. Тогда Владимир Путин поинтересовался, о каких танках идет речь: Т-72 или Т-34. В ответ журналист заявил, что боевой танк Украины - Т-64. «Ну это тоже советская машина», — сказал тогда российский президент.

Однако на этот раз Цимбалюк пресс-конференцию не посетил. «Еще ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я не очень понимаю такое приглашение… Посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.

Проблемы с российским законодательством у Цимбалюка были и раньше. Так, в 2017-м году он сообщил в социальной сети, что был задержан московской полицией после интервью с аспирантом МГУ. СМИ тогда сообщали, что аспирант вывесил из окна общежития украинский флаг во время празднования воссоединения Крыма и России.

На задержание журналиста тогда обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим», — написала она на своей странице в Facebook.

Позже журналиста УНИАН отпустили.