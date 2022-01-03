Переговоры Путина и Байдена, а также другие события новогодней недели: что пишут телеграм-каналы

Телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, итоги работы правительства за прошлый год и новогодний спецвыпуск «Гарри Поттера» — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с подведения итогов работы правительства за прошлый год.

Так, Никита Кричевский в своей «Антискрепе» констатирует, что значительным достижением деятельности кабмина стало начавшееся изменение процесса бюджетного инвестирования: реформа институтов развития, изменения механизма ФЦП и ФАИП, долгосрочное, льготное кредитование аграрного сектора и региональных программ.

Профессор не обходит вниманием высокую инфляцию, обратную сторону цифровизации всего и вся, а также «зеленую повестку», которую зачастую могут использовать те, кого Кричевский называет «ловцы хайпа».

«Кроме того, в разгаре финансовая чистка госинститутов, до окончания которой еще далеко, и «Роснано» – первая ласточка. Тут как никогда нужна твердость и настойчивость, даже несмотря на замыливающий глаз рекордный бюджетный профицит.

В пандемию правительство успешно поддержало бизнес: выдавались гранты и кредиты ФОТ 2.0 и 3.0; на 2022 год продлена поддержка МСБ, а ФАС эффективно противостояла антиконкурентным практикам.

В предстоящем году, как заметил президент, на первый план выйдут задачи не столько поддержки, сколько постпандемийного развития. Это принципиально иной формат задач, с которым нынешнее правительство еще не сталкивалось.

Грядущий год несёт новые вызовы. Он покажет, верно ли наше предположение, что нынешнее правительство – лучшее за последние 30 лет», — полагает Кричевский.

Перед самым Новым годом определились даты больших переговоров о гарантиях безопасности: 10 января с американцами, 12 - с НАТО, 13 - с ОБСЕ.

«Интересна здесь, понятно, не скорость, с которой запускаются эти процессы: мы с самого начала очень ясно заявляли, что приступить к ним надо сейчас, а не когда-то. Интересна их последовательность.

Начинаем с собеседника, способного на той стороне принимать решения за себя и за больших и малых сателлитов. Если с ним выходим на нечто принципиально взаимно приемлемое, ряд деталей военного характера выносится на натовскую площадку - на ней, возможно, будет шумно, но кончится именно тем, что туда продиктует [этот самый главный собеседник]. И точно так же с политической обвязкой по линии ОБСЕ.

Долгими эти негоциации точно не будут: максимум еще один-два раунда в очень сжатые сроки. Гарантии, что на выходе из них вылупится что-то общеполезное, конечно, нет, но надежда на это, конечно, есть. Начало года в любом случае будет очень интересным», — предвкушает «Адекват».

В начале прошлой недели состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

«Их главный итог состоит в том, что высокие стороны договорились продолжить переговоры после Нового года, — считает «Мейстер». — Продолжатся они уже 10 января в Женеве. Прорывом это вряд ли можно назвать, не стоит его ждать и от женевского саммита. Тем не менее, показательно и символично, что последние часы старого года президенты России и США тратят на то, чтобы сблизить позиции по вопросам безопасности двух стран. Этой же теме будут посвящены и первые дни года нового. Видно, насколько данная тема важна как для России, так и для США».

На философский лад настроен ИА «Стеломой», вспомнивший под Новый год, что когда Россия наконец-то признала верховенство национального закона над брюссельским правом и закрепила это решение в поправках в Конституцию, многие политики и СМИ трактовали это как возврат к Средневековью и отказ от всех достижений просвещенного гуманизма.

Навеяла каналу эти размышления новость о том, что Конституционный суд Румынии постановил не признавать решения Европейского суда, если они противоречат Конституции страны.

«Таким образом, Румыния стала второй после Польши страной Евросоюза, официально отвергнувшей верховенство европейского закона в пользу национального. В Венгрии верховенство европейского закона де-юре действует, но де-факто многие инициативы – от запрета ЛГБТ-пропаганды до ужесточения миграционной политики – прямо противоречат нормам права ЕС.

Впрочем, в случае с Румынией дело не в ЛГБТ или миграции – все куда прозаичнее. Решение Конституционного суда ставит крест на дальнейших попытках Брюсселя остановить безудержное разворовывание румынскими чинушами европейских субсидий. Ранее Верховный суд Румынии, будучи проводником воли Европейского суда в республике, неоднократно выносил обвинительные приговоры в отношении нечистых на руку румынских чиновников. Однако Конституционный суд последовательно отменял вердикты или отправлял дела на доработку. Нынешнее решение позволит укрепить безнаказанность румынской номенклатуры в деле «освоения» выделяемых Брюсселем средств.

Скандалы с разворовыванием европейских траншей сопровождали Румынию с самого вступления в Евросоюз в 2007 году. В какой-то момент румынам действительно стали давать по рукам, однако в 2018 году по инициативе правящей Социалистической партии (ну а кого еще) был создан спецотдел по расследованию преступлений в органах правосудия, который тут же начал прессовать неподконтрольные правительству суды.

Впрочем, простые румынские граждане стараются не отставать от властей: достаточно вспомнить, как местный персонал крупнейшей в Румынии американской военной базы «Михаил Когэлничану» годами воровал дизтопливо у своих звездно-полосатых хозяев.

С 1993 года Румыния входит в Совет Европы, страны-участники которого обязаны соблюдать все решения Европейского суда. На практике, как видно на примере Польши, Венгрии и теперь вот Румынии, этот пункт не является обязательным к исполнению.

Стоит ли ждать аналогичных комментариев в отношении страны-члена НАТО и ЕС - вопрос риторический», — убежден канал.

А вот «Доктор прописал» обратил внимание на предновогоднюю акцию «Елка желаний», в ходе которой дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями или заболеваниями, которые угрожают жизни, а также сироты или ребята из малообеспеченных семей получают возможность осуществить свою мечту.

«В этом году президент России исполнил новогоднее желание 14-летнего Марка Кобленева из Подмосковья, который мечтает научиться играть на гитаре. Неделю назад из разговора с мальчиком узнал о непростой жизненной ситуации, в которой оказалась семья Марка - он и его мать жили у знакомых. В результате мальчик не только получил гитару, но теперь живет в новой квартире.

Новый дом получила и многодетная семья Бахиревых, у которых раньше жил Марк. Они приютили мальчика и его мать - при том, что у самих Бахиревых шесть детей.

Здесь еще можно напомнить, что «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз. И все это время Владимир Путин принимает в ней участие.

А вообще, «Елка желаний» уже стала традицией, в исполнении желаний детей принимают участие министры федерального правительства, высокопоставленные чиновники, региональные власти», — напоминает канал.

Ну и в заключении о новостях культуры.

Как «полное сумасшествие» оценивает РИАN ситуацию с новогодним спецвыпуском «Гарри Поттера».

Много писали, что автор серии в нем не появится, но недавно СМИ опубликовали странную новость — для писательницы в фильме все-таки нашлось место: зрители увидят архивную запись ее интервью от 2019 года. Все из-за «нетерпимости» Роулинг к трансгендерам.

Напомним, что писательница несколько раз высказалась в духе «у мужчин не может быть менструации». Это вызвало массу негодования у пользователей твиттера и привело к так называемой «отмене» Роулинг. Однако создательница книг о Гарри Поттере не сломалась и продолжила отстаивать свою позицию.

Вот такая предновогодняя «развлекательная» повестка в 2021 году», — отмечает канал.

На этом все!

До следующей недели.