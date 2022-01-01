Байдена призвали предупредить Кремль о возможном ударе

Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США опубликовали на сайте Атлантического совета обращение к американскому президенту Джо Байдену. Они потребовали нанести по России «экономический удар» в случае эскалации конфликта с Украиной. И предупредить Россию заранее.

«Нелепые заявления»

«После виртуального саммита президента Байдена с президентом Путиным 7 декабря Россия увеличила присутствие своих войск у границы с Украиной. Создав этот кризис, Кремль потребовал для России гарантий безопасности, которые Соединенные Штаты и их союзники никак не могут предоставить. В стране делались провокационные заявления на высоком уровне, включая нелепые претензии», — говорится в заявлении на сайте американского аналитического центра, основанного в 1961 году при НАТО.

24 автора послания подчеркнули, что выражают лишь частное мнение, а не своих учреждений. Они убеждены, что опасения Москвы «ошибочны», расширение НАТО не создает военной угрозы для России.

Дипломаты также упрекнули РФ в том, что она якобы нарушила свои обязательства по нескольким договорам, включая устав ООН, Парижскую хартию и Будапештский меморандум.

«Короче говоря, Москва, похоже, готовит почву для начала крупного нападения на Украину, несмотря на то, что Соединенные Штаты и НАТО продемонстрировали готовность сесть и обсудить озабоченности Кремля», — подытожили авторы письма.

Они считают, что администрация Байдена должна продолжать свою работу с Европейским союзом и другими партнерами, чтобы согласовать ответ на любое российское нападение на Украину, независимо от масштабов или формы эскалации со стороны России.

«Такой ответ должен будет включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале, план этих санкций следует довести до сведения Москвы уже сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — поясняется в послании.

Дипломаты уверены, что Вашингтону следует заручиться согласием Берлина не запускать «Северный поток — 2» в случае нападения Москвы на Киев. Авторы послания также потребовали расширить и ускорить поставки военной помощи Украине, усилить военное присутствие сил НАТО на восточном фланге. Вместе с тем, авторы письма настаивают, что союзники должны продолжать «четко заявлять» о своей готовности к диалогу с Россией.

Среди прочих, заявление подписали бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории».

Крупная ошибка

Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу поговорили по телефону. По информации Кремля, американский президент пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Российский президент в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений между странами.

Москва не раз отвергала обвинения в эскалации конфликта с Киевом, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее опасны и смешны.

Гарантии безопасности

В декабре российский МИД опубликовал проекты двух договоров по гарантиям безопасности – с США и государствами-членами НАТО. В обоих документах РФ требует отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

23 декабря, во время большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что России «немедленно» нужны гарантии безопасности. «Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому, по пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — сказал тогда Путин.

Переговоры по предложенным российской стороной документам начнутся 10 января в Женеве.