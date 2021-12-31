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Gazeta.Ru
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Политика

Вакцинация, провалы Байдена, захват Афганистана: каким мы запомним 2021 год

Главные политические события 2021 года по версии «Газеты.Ru»

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Солдаты США перед последней эвакуацией армии в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 30 августа 2021 года

Солдаты США перед последней эвакуацией армии в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 30 августа 2021 года

Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force/AP
Уходящий год стал годом обновления во всех смыслах этого слова: во многих странах сменилась власть, политические тяжеловесы уходили в тень, мир пытался преодолеть последствия пандемии. Каждый месяц 2021 года проходил под светом событий, влиявших как на мировую политику, так и на жизнь простых людей. «Газета.Ru» — о главных новостях последних 12 месяцев, за которыми вы следили, но о которых могли подзабыть.

Январь: Байден — новый президент США

2021 год начался с беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне — 6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Это событие стало прологом к президентству Джо Байдена, который вступил в должность спустя ровно две недели после этого.

78-летний политик стал 46-м президентом США после во многом скандальных выборов, результаты которых пытались оспорить Дональд Трамп и его команда.

Еще во время предвыборной гонки Байден активно критиковал своего предшественника и обещал исправить его ошибки. Однако некоторые вызовы оказались ему не по плечу. И хотя президенту удалось в некоторой степени обуздать пандемию коронавируса, новые штаммы изрядно подпортили статистику в последние месяцы. Еще до отмены ряда указов Трампа по иммиграционной политике, Байден пообещал оказывать мигрантам и беженцам более радушный прием. В результате сотни тысяч человек из Центральной Америки ринулись к мексиканской границе с США, что спровоцировало приграничный кризис. Помимо этого, Байден столкнулся с серьезными противоречиями внутри самой демократической партии, поскольку некоторые ее члены критически отнеслись к его инициативам по увеличению расходов на социальную сферу.

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Джо Байден, 2021 год

Джо Байден, 2021 год

Susan Walsh/AP

Февраль: Навальный отправляется в тюрьму

В феврале по России прокатилась волна протестов из-за оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Его осудили на два года и восемь месяцев в колонии общего режима. Западные страны выступили с призывом освободить политического активиста.

В тот же день в центре Москвы прошла протестная акция сторонников Навального, которые требовали его освобождения.

Тем не менее в конечном итоге он все же отправился в колонию, согласно решению суда. Некоторое время спустя стало известно об отъезде из России десятков ключевых соратников Навального. Тогда же против Навального было возбуждено дело о клевете на ветерана Игната Артеменко, по которому суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. На фоне этих разбирательств было ужесточено законодательство о клевете — было предусмотрено наказание за клевету на неопределенный круг лиц. Освобождения Навального из колонии требовали и Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы, но эти требования не были удовлетворены — Навальный по-прежнему находится в колонии.

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Несанкционированная акция протеста сторонников Навального на Пушкинской площади, 2021 год

Несанкционированная акция протеста сторонников Навального на Пушкинской площади, 2021 год

Михаил Терещенко/ТАСС

Март: Европа спорит из-за «Спутника»

Март запомнился скандалами из-за закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Тогда препарат получили только две страны ЕС — Венгрия и Словакия, причем в Братиславе это решение стало причиной серьезного политического скандала, который привел к отставке министра здравоохранения Марека Крайчи. В Чехии сложилась обратная ситуация — президент Милош Земан требовал отставки министра здравоохранения и директора Государственного института по контролю за лекарствами, так как они отказались покупать российскую вакцину.

Тем временем в Еврокомиссии постоянно напоминали, что члены ЕС могут самостоятельно принимать решения о закупке препаратов из других стран.

Но уже в середине апреля первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что в стране больше не ведутся дискуссии о необходимости покупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 и единственный вариант для Чехии заключается в том, чтобы сфокусироваться на вакцинах, одобренных регулятором ЕС. К концу года ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки: ведущая российская вакцина по прежнему одобрена лишь в двух странах Евросоюза.

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Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», 2021 год

Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», 2021 год

РИА «Новости»

Апрель: конец перемирия в Донбассе

Самое продолжительное перемирие за всю историю конфликта на Юго-Востоке Украины (оно было заключено 27 июля 2020 года) оборвалось весной этого года. После гибели военных на линии разграничения в конце марта обстрелы начались с новой силой. В апреле об этом говорил уже весь мир: Россию обвиняли в провокациях, указывая на движение военной техники и войск вдоль границ, США публично дали Украине гарантии безопасности. Москва в ответ заявляла, что западные страны потворствуют украинской агрессии и требовала от Киева выполнения минских соглашений.

Градус напряжения периодически снижался, как правило — после прямых контактов руководства России и США. Однако тревожные новости из охваченного войной региона приходят до сих пор.

Очередное обострение было зафиксировано в конце осени: западные СМИ несколько месяцев писали, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Тема войны так прочно вошла в информационное пространство, что стала одной из ключевых на пресс-конференции Владимира Путина.

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Боец Народной милиции ДНР передвигается по окопу между позициями на западной окраине Донецка на линии соприкосновения, 2021 год

Боец Народной милиции ДНР передвигается по окопу между позициями на западной окраине Донецка на линии соприкосновения, 2021 год

Сергей Аверин/РИА «Новости»

Май: Израиль и ХАМАС устроили войну

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа начали обмениваться ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на фоне решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Всего по Израилю было выпущено около 3,5 тыс. ракет, они были нацелены не только на приграничные территории, но и на Иерусалим и Тель-Авив, находящиеся в центре страны.

Большую часть ракет перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ Израиль атаковал около 1,5 тыс. целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. Была разрушена инфраструктура, которую использовало движение, разрушена система тоннелей. На территории Израиля погибли 12 человек, палестинские власти сообщили о более чем 230 жертвах, в том числе женщинах и детях. В итоге 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Вскоре после окончания боевых действий, правительство Израиля претерпело существенные изменения. Нафтали Беннет получил пост премьер-министра Израиля с помощью коалиционного соглашения с лидерами других партий, которые выступили против Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего кабинет около 15 лет.

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Обломки башни Аль-Шурук в Газе, разрушенной израильскими истребителями, 22 мая 2021 года

Обломки башни Аль-Шурук в Газе, разрушенной израильскими истребителями, 22 мая 2021 года

Ahmed Zakot/Global Look Press

Июнь: Путин встретил Байдена

Первый разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся еще в январе этого года — тогда президенты решили судьбу договора СНВ-3. Однако первая личная встреча двух лидеров состоялась лишь в конце июня. Ее итогом стало совместное заявление, в котором главы РФ и США подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Тон диалога казался положительным и в последующие несколько месяцев контакты России и США стали намного более регулярными.

В октябре Москву даже посетила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Обе стороны впоследствии говорили, что состоявшийся разговор был крайне полезным.

За год Путин и Байден напрямую пообщались шесть раз. Помимо очной встречи в июне, президенты пять раз созванивались по телефону. Последние два разговора пришлись на последний месяц года и, как ожидается, регулярные контакты продолжатся сразу после новогодних праздников. На повестке — взаимные гарантии безопасности, обсуждение которых в декабре предложила запустить Россия.

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Alexander Zemlianichenko/AP

Июль: «Северный поток — 2» получил добро от Байдена

Середина лета в этом году особо запомнилась благодаря формальному завершению масштабной кампании США по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2». Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Анлега Меркель заключили соглашение, согласно которому Вашингтон согласился не препятствовать завершению проекта.

В ответ на это Германия согласилась добиваться санкций против России на уровне Евросоюза, если Москва станет использовать энергоресурсы в качестве «оружия» против государств Европы, в том числе за счет «Северного потока — 2».

Отдельно Берлин объявил о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, несмотря на запуск газопровода, пообещав добиваться предоставления Киеву гарантий энергетической безопасности, что поддерживали и в США. Соглашение сторон стоило им немало политических очков, так как компромисс называли «подарком России». Впрочем, соглашение стороны все же соблюдают, проект уже успешно завершен и ожидает сертификации.

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Ангела Меркель и Джо Байден

Ангела Меркель и Джо Байден

Tom Brenner/Reuters

Август: Талибы (организация запрещена в России) взяли власть в Афганистане

Август стал одним из самых черных месяцев для западного мира за несколько последних десятилетий. 20-летняя миссия США и ее союзников в Афганистане подходила к концу, стороны выводили войска, передавая контроль за безопасностью в стране правительству республики, которое Запад последовательно поддерживал долгие годы. Однако уход сил превратился фактически в бегство, когда к середине месяца контроль над государством захватил «Талибан».

Вместе с силами Запада страну захотели покинуть сотни граждан Афганистана: люди залезали на улетающие самолеты, пытались пересечь границу, искали любые способы уехать из страны.

Сам процесс эвакуации военных был омрачен нехваткой самолетов, сбитой координацией и даже серией терактов. Впоследствии многие официальные лица в США и ЕС называли уход из Афганистана поражением Запада.

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Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России)

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России)

Bernat Armangue/Reuters

Сентябрь: США создали новый альянс и обидели Францию

15 сентября США, Британия и Австралия заключили новое соглашение об оборонном партнерстве под названием AUKUS. И хотя в совместном заявлении не упоминается Китай, по мнению большинства экспертов, договор, прежде всего, направлен на сдерживание Китая в акватории Южно-Китайского моря. В частности, в совместном заявлении говорится, что в Индо-Тихоокеанском регионе существуют потенциальные угрозы правопорядку, включая неразрешенные территориальные споры, терроризм и организованную преступность. Пакт также подразумевает сотрудничество по киберсфере, искусственном интеллекте и в подводным возможностям.

Однако новая оборонная инициатива обернулась политическим скандалом, поставив под вопрос дружественные отношения трех стран-участниц с Францией.

Так как после создания AUKUS Австралия стала рассчитывать на атомные субмарины США, она разорвала контракт с французской компанией Naval Group на производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 млрд долларов. Париж назвал это «ударом в спину», и впервые в истории отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций. Однако в ноябре Макрон провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, где они объявили о начале «новой эры» в отношении двух стран.

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Президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (слева) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа) объявили о создании военного альянса AUKUS, 15 сентября 2021 года

Президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (слева) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа) объявили о создании военного альянса AUKUS, 15 сентября 2021 года

Oliver Contreras/Global Look Press

Октябрь: в России начала работать новая Дума

Первое заседание Думы VIII созыва состоялось 12 октября. Из-за пандемии выборы проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. По данным ЦИК, в явка на выборах составила 51,7% избирателей. Скандальной оказалась практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, где его результаты помогли ряду провластных кандидатов опередить оппозиционеров.

По итогам выборов в Думе впервые за долгое время было сформировано пять фракций вместо четырех.

К «Единой России» (325 мест, сохранила конституционное большинство), КПРФ (57 мест), «Справедливой России — За правду» (28 мест) и ЛДПР (23 места) добавились «Новые люди» предпринимателя Алексея Нечаева (15 мест). При этом всего в парламент прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, из которых лишь Оксана Дмитриева ни к кому не примкнула. Руководство нижней палаты парламента не изменилось — спикером повторно был избран представитель «Единой России» Вячеслав Володин, а вице-спикерами остались Иван Мельников от КПРФ и единоросс Александр Жуков.

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Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

Максим Блинов/РИА «Новости»

Ноябрь: тысячи беженцев на границе Белоруссии

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши (а также отчасти Литвы) начал формироваться еще весной 2021 года, однако наивысшей точки достиг к ноябрю. У границы двух стран скопились тысячи мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, а также небольшое число афганцев. В ноябре они предприняли попытку прорвать границу. Стороны взаимно обвиняли друг друга в провокациях, а польские пограничники пресекали попытки силового прорыва границы. В итоге Евросоюз обвинил Минск в «гибридной атаке» и ввел санкции против Белоруссии. Это стал пятый пакет ограничений, затронувший авиакомпанию «Белавиа».

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала 40 тыс. попыток пересечь границу., из которых на октябрь-ноябрь пришлось более 16 тыс. случаев.

Ситуацию нельзя назвать разрешенной, а потому она, очевидно, продолжит оказывать влияние на диалог между Брюсселем и Минском и в наступающем году.

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Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, 10 ноября 2021 года

Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, 10 ноября 2021 года

Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Декабрь: Меркель ушла

8 декабря в Германии произошло событие, которое вполне можно охарактеризовать так — «ушла эпоха». Ангела Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении последних 16 лет, ушла в отставку. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц, ставший канцлером в правительственной коалиции, куда, помимо СДПГ, также вошли Свободная демократическая партия и «Зеленые». Коалиционный договор трех сил оказался внушительным по объему — 177 страниц. В целом, новое правительство договорилось видеть в России важного международного игрока, с которым выразило готовность вести конструктивный диалог. Не без оговорок: Берлин подверг критике ограничения свобод в России, при этом выразив готовность усилить поддержку российскому гражданскому обществу.

Ключевыми же аспектами для Москвы остаются запуск газопровода «Северный поток — 2» и будущая позиция Германии по отношению к реализации минских соглашений, в невыполнении которых Россия последовательно обвиняет украинские власти. Шольц уже призвал к деэскалации ситуации в Донбассе, однако предостерег Москву от «попыток дестабилизации Украины».

От нового правительства Германии в будущем году будет зависеть и ход диалога о гарантиях безопасности России, требования которой в Европе уже назвали «ультиматумом Путина». При этом Берлин заявил, что готов обсудить предложения Москвы, а новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже приняла приглашение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Москву.

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Michele Tantussi/Reuters

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