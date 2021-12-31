«У нас антикорпоратив»: Захарова рассказала, как встречает Новый год

Новый год не может обойтись без оливье, просмотра классической «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова и семьи, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. В предновогоднем интервью «Газете.Ru» она рассказала, какие подарки ценит, как прошел предновогодний корпоратив в министерстве и почему Зеленский, Байден и Столтенберг не заслуживают праздничных пожеланий.

О новогодних традициях, оливье и «Иронии судьбы»

— Как вы будете встречать Новый год?

— Я надеюсь, что встречу Новый год в Подмосковье, в кругу семьи (в широком смысле этого слова). У нас есть прекрасная традиция, последние несколько лет именно так встречаем Новый год.

В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много, что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно. Надеюсь, у нас получится.

— А как Вы создаете новогоднее настроение? Какие песни слушаете, какие фильмы смотрите? Возможно, как большинство россиян перед Новым годом смотрите Иронию судьбы?

— Первое условие для создания новогоднего настроения — надеяться, что никакие новости его не испортят. У меня новогоднее настроение существует по умолчанию. Декабрь — для меня особый месяц: здесь и подготовка к Новому году, и мой день рождения, и атмосфера — русская зима, иллюминация в городе, украшения дома, елки, игрушки, подарки. Поэтому для меня это время настоящего волшебства.

Второе, из чего складывается новогодние настроение, — это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд.

Никуда без оливье — мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим.

На горячее в этом году будет дичь — как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги.

И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под Иронию судьбы — обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим «Служебный роман» и другие традиционные новогодние фильмы. Я очень рада, что эта традиция сохраняется. И даже если эти фильмы перестанут показывать по телевидению, мы будем все смотреть через интернет.

— А собираетесь ли смотреть новую «Иронию судьбы» от Netflix, где роль Ипполита отдали актеру азиатского происхождения?

— Я лучше буду смотреть свою любимую «Иронию судьбы» великого режиссера Рязанова. Это часть традиции, часть преемственности наших традиций и всего того, что связано с детством, родителями, близкими и друзьями. Это кино работает как машина времени, перенося нас в разные эпохи, года и обстоятельства. Мы же смотрим этот фильм не для того, чтобы узнать что-то новое. А, возможно, для того чтобы наоборот вспомнить хорошо забытое старое — свои ощущения, эмоции. Поэтому для всех новых фильмов, которые будут выходить на эту тему, будут другие дни. А 31 декабря зарезервировано.

О подарках, песнях и куклах

— Стоит ли нам ждать от Вас новогоднего подарка в виде нового музыкального проекта? Вы выступили соавтором многих песен, работаете ли над чем-то новым?

— Вот, «Лезгинка», кстати говоря, недавно вышла (автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна — прим. «Газета.Ru»). И да, сейчас есть несколько новых песен в задумках и работе, но пока это еще только процесс.

— Стоит ли ждать альбома-сборника с песнями на ваши стихи?

— Я ведь не поэт-песенник. Я человек, который живет эмоциями. Есть эмоции, что-то получается. Так что пока, как я сказала, есть лишь кое-какие наработки.

— Если мы перешли к теме подарков, то какой самый приятный новогодний подарок для Вас?

— Это очень тяжелый вопрос, потому что так получилось, что у меня день рождения в конце декабря и еще новый год. Учитывая, что я работаю на информационном направлении, это время всегда сопряжено с большим количеством мероприятий, которые проходят на работе. Это подготовка поздравлений, новогодних приемов, подведение итогов. И если я что-то не успеваю, так это тщательно подготовить подарки всем тем, кого я хотела бы поздравить. В этом я действительно чувствую свою вину. Но сейчас семье подарки готовы.

Что касается подарков для себя, то я больше всего люблю подарки-сюрпризы, когда люди предугадывают, что бы мне хотелось бы получить или что мне действительно нравится. Узнают меня и готовят такие сюрпризы. Это самое ценное, самое любимое и приятое.

Но вообще я сама себе делаю неплохие подарки, очень полезный навык.

Бывает иногда, чего-то хочется, ты в этом направлении думаешь, а потом решаешься и делаешь себе подарок под Новый год. Такое вот у меня тоже бывает. И это не от отсутствия внимания, а потому что есть какие-то заветные мечты, о которых только сам и думаешь.

— Расскажите, какой подарок в последние годы сделали себе сами?

Я один раз себе подарила кукольный домик, план которого долго моделировала, чертила. Заказала в мастерской и вместе с мастерами мы все долго его делали. Кстати говоря, нередко какие-то вещи мастерю или покупаю именно для этого кукольного домика. Или для просто для дома, не кукольного.

Я была сейчас на ярмарке «Ладья», где представлены различные наши промыслы — народное творчество с более 70 регионов. Отвела там душу, нашла подарки близким, а также какие-то очень интересные предметы купила, в том числе для своего кукольного увлечения.

О корпоративе, танцах и пожеланиях

— Отмечали ли завершение 2021 года с коллегами на корпоративе?

— У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера.

Но главная история — это прием для российских и иностранных журналистов, которые проводятся от имени министра. Вот это уже настоящее глобальное мероприятие — его ждут, его любят, потому что приемы всегда сопряжены не просто с торжественностью момента и новогодним настроением, но и с нашими капустниками, ответными скетчами журналистов, интересными задушевными беседами на внешнеполитические и международные темы, ну и так далее.

Традиция чуть не прервалась из-за ковида. Но мы выкрутились и в прошлом году прием сделали онлайн. С одной стороны, было непривычно, а с другой все равно было ощущение, что мы все вместе, рядом и даже в сложных ситуациях можем найти выход.

В этом году мы ждали, как будет с эпидемиологической обстановкой. И когда стало понятно, что все не так ужасно, провели такой предновогодний прием, но в еще одном новом формате. Он был очный, но при этом с рассадкой, чтобы не было слишком тесного общения. Был только один минус — журналистов смогли пригласить значительно меньше. Но при этом атмосфера была фантастическая и прием продлился четыре часа. Там была просто настоящая феерия: песни от мидовского пула, стихи, видео поздравления. Отвели душу.

— А в Департаменте Новый год отмечали?

— Символически, но весело. 30 декабря спонтанно организовали. В этом году это в большей степени была возможность друг друга увидеть. Многие работали на удаленке. Да и в принципе старались соблюдать максимальные меры предосторожности целый год. Поэтому всем департаментом собрались в последний рабочий день года. Сергей Викторович, который обычно нас поздравляет перед Новым годом, в этом году подключился онлайн.

— Что бы хотели пожелать жителям и гражданам России в Новом году?

— В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит.

Очень часто мы реагируем только на плохие вещи и тут уже нас не остановить в наших эмоциях. Бывает такое, что хорошего происходит намного больше, мы просто относимся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. А можно было бы быть более внимательным к тому, что вокруг нас происходит хорошего, доброго, светлого, чудесного и прекрасного. Вот именно этого я бы и хотела всем пожелать.

Глобально все это называется любовь. Вот этого я и желаю: чтобы любовью было наполнено все вокруг нас, и мы сами.

Но вообще меня всегда пугает формулировка «чего бы вы пожелали россиянам». У нас россиянам всегда поздравления направляет президент. А я делюсь своими чувствами, своими эмоциями и впечатлениями. Так что давайте меньше пафоса, давайте ближе к жизни.

— А что бы вы пожелали Зеленскому, Байдену, Столтенбергу?

— Да бог с вами, вроде так все хорошо начиналось! Давайте завершим интервью на хорошей ноте. Всем нам всего наилучшего. Нам с вами интересных хороших информационных поводов. Может быть, когда-нибудь, надеюсь, в ближайшее время мы с вами — вы как журналист, а я как представитель пресс-службы, — добьемся очень важной вещи — чтобы хорошие новости тоже хорошо продавались. К сожалению, в последние годы тенденция обратная, а нам нужно ее переломить.