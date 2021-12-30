«Нужно было выживать»: в МИД России сравнили 2020 и 2021 год

Главный итог 2021 года — это сохранение и поддержание мира. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Люди привыкли, что мир — это абсолютно нормальное естественное состояние как планеты, так стран и народов. Но я с каждым годом все больше убеждаюсь в том, что за мир надо бороться. Поэтому я считаю, что отстаивание права людей на мирную жизнь, охрана мира и миропорядка от различных агрессивных поползновений — наше общее глобальное достижение», — сказала она.

Кроме того, Захарова указала, что 2021 год отметился восстановлением тех форм работы, которые были распространены в «доковидный» период.

«Я бы назвала 2021 год годом восстановления международной жизни. Посмотрите, сколько прошло саммитов, встреч. Уже проходили глобальные большие форумы, и они сочетаются с онлайн-выступлениями», — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, уходящий год отличается от 2020-го так же, как заболевание коронавирусом отличается от восстановления от болезни.

«2020 год был настолько сокрушительным, что нужно было, условно говоря, «выживать». Нужно было бороться и с пандемией, и с новыми обстоятельствами — было не до собственных эмоций и переживаний. А вот 2021 год очень сопоставим с теми постковидными явлениями, которые переживают люди, болеющие этим вирусом. Год восстановления. Но иногда восстановление бывает тяжелее самого заболевания. Мне кажется, если такую параллель проводить, то она очень реалистично отображает то, что происходит», — подчеркнула Захарова.

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