Пресс-конференция Путина и другие события прошлой недели: что пишут телеграм-каналы

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, новые рекорды цены на газ в Европе, оборотные штрафы для американского бигтеха: что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Главным событием прошлой недели стала конечно же пресс-конференция Владимира Путина.

«Мейстер» напомнил, что год назад она была сосредоточена на внутренних вопросах. Внешних тем президент практически не касался и всего двум представителям иностранной прессы удалось тогда задать вопрос Путину.

В этот же раз президент сам дал возможность представителю британского СМИ задать вопрос одним из первых. »Путин охотно и подробно отвечает по этим темам. Видно, что он и сам сейчас в высокой степени сосредоточен на внешке, причиной чему напряженная внешнеполитическая обстановка последних месяцев», — констатирует канал.

«Адекват» между тем анализирует ситуацию с ценами на энергоносителями в Европе.

«Чем цены на газ отличаются от Сергея Бубки? Бубка ставил свои 35 мировых рекордов десять лет. Ценникам на это может хватить одной зимы. Про которую уже довольно ясно, что ласковой она не будет», — размышляет канал.

«Понятно, что за текущие 2150+ в европах приобретается весьма небольшая доля потребляемого сейчас газа. Но не менее понятно, что эти спотовые ценники через немногие месяцы будут активно участвовать в ценообразовании по значительной части долгосрочных контрактов. А как оба этих фактора в совокупности отразятся на конкурентоспособности множества производств, а тем самым на макроэкономике, а тем самым на социальной температуре, понятно так, что понятнее просто некуда.

В основном к чему я это все. К тому, что элиты в европах прямо сейчас проходят очень жесткий, баллов на 9-10 по Бофорту, экзамен по предмету «кризисный менеджмент». Тому самому предмету, кстати, который у нас прошит в генотипе многих десятков поколений. Так что оценить ответ сможем не только в целом, но и во всех нюансах», — ожидает канал.

А тем временем посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен взяла да и выдала заявление, которое явно не укладывается в шаблон про «Россия вот-вот нападет на Украину».

«За последние недели мы также не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России», - сообщила Фельдхузен в послании гражданам Германии, которые проживают на Украине. Не преминув упомянуть, что сыграли роль «четкие слова европейских политиков и своевременная координация послали правильные сигналы в направлении Москвы».

«Это как же так? — задается вопросом «Доктор прописал». —Госдеп ведь несколько дней назад призывал сограждан воздержаться от поездок на Украину в связи из-за «возросших угроз со стороны России». Там еще, вообще говоря, еще про распространение коронавируса было и про преступность с гражданскими беспорядками. Но внимание акцентировали на «угрозах со стороны России». А тут немецкий посол вдруг взялась сеанс психотерапии проводить, даже удивительно».

На прошлой неделе Google и Facebook получили в России свои первые оборотные штрафы. Оба — за неудаление запрещённого контента.

»Роскомнадзор и власти в целом не первый год пытаются наладить контакт с американскими IT-гигантам, чтобы те начали соблюдать российские законы. Сейчас для этого сделано всё — компаниям нужно лишь «приземлиться» в России, это абсолютно нормальная практика для многих других стран.

Возможно, если Google и Facebook откажутся платить штрафы и продолжат систематически нарушать правила, к ним применят следующий уровень санкций — лишат рекламных доходов. Меры против соцсетей у нас ожидаются только экономические, о блокировках речи пока не идёт — об этом говорят давно. Но у всего есть предел. Посмотрим, как поведёт себя бизнес», пишет РИАN.

А вот Никита Кричевский обратил внимание, что Всемирный банк, который, как известно, нам не указ, пришел к выводу: ради развития странам придется вместо физического расширения автодорожной и ж/д сети сосредоточиться на качестве предоставляемых ими инфраструктурных сервисов.

ВБ проанализировал вклад в рост ВВП 87 стран в 1992–2017 годах ж/д дорог и автодорог, электроснабжения, мобильной и наземной телефонной связи. Одни и те же затраты труда и капитала на инфраструктуру давали больший эффект для развивающихся стран, чем развитых, а телекоммуникации и э/энергетика при сопоставимых затратах давали вдвое больший прирост ВВП, чем вложения в транспортную инфраструктуру.

К 2019 году на услуги приходилось в среднем 55% ВВП и 45% занятости. Страны могут использовать возможности сервисного сектора независимо от уровня их индустриализации: в 2021 году около 68% всех онлайн-фрилансеров жили в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, в сфере услуг проводится больше НИОКР, чем в промышленности.

«Дорогой ВБ, мы согласны, что инвестиции в энергетику и телеком дают больший эффект. В то же время мы скромно просим учитывать не только количество, но и качество ж/д и автодорог. А то, неровен час, вы посоветуете онлайн-фрилансерам пересесть на телеги», — отмечает профессор в своей «Антискрепе».

Ну и праздничная новость, которую заметил ИА «Стекломой».

Чешская армия в канун Рождества опубликовала мощный рекламный ролик, в котором Санта-Клауса сперва сбивает истребитель, а после падения берет в котел бронетехника.

Разгадка проста: в Чехии, как и в других землях бывшей Австро-Венгерской империи, за рождественские подарки исторически отвечал не Санта-Клаус, а лично Младенец Иисус (Ježíšek). Так что бородатый дед в красном кафтане умышленно нарушил духовно-мистическое пространство Чехии и был оперативно наказан.

«Таким образом, являясь одной из самых атеистических стран Восточной Европы, Чехия одновременно чтит народные традиции, пусть и таким экзотичным способом, — констатирует канал. — Неплохая иллюстрация к давно уже неактуальному разговору о том, что в плане традиций Россия должна стать «цивилизованной европейской страной», где вместо «совкового» Деда Мороза будет Санта-Клаус. Ну вот вам цивилизованная европейская страна, дон».

На этом все.

До следующей недели.