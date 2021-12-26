НАТО, США, Украина. В Кремле рассказали о позиции России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин». В нем отразилась позиция российских властей по различным вопросам. В частности, журналист затронул вопрос взаимоотношений России с НАТО, США, Украиной, а также внутриполитические процессы России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

От НАТО зависит «вопрос жизни и смерти»

Для России получений гарантий безопасности от Североатлантического альянса является вопросом жизни и смерти, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он принял участие в программе журналиста Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин».

«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», – подчеркнул он.

Песков указал, что продвижение НАТО на Украину, другие страны, которые были в составе СССР – «это уже вопрос, фактически жизни и смерти для нас».

Переговоры по гарантиям безопасности

В середине декабря Россия предложила США и НАТО пакет соглашений по гарантиям безопасности. В частности, там прописывался пункт об отказе международного альянса от продвижения на восток – к границам России. По мнению Дмитрия Пескова, переговоры по этому поводу, которые запланированы на январь 2022 года, покажут, насколько США готовы дать самостоятельный ответ.

«Или они все-таки будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров», – подчеркнул Песков, добавив, что затягивание «не устроит российскую сторону и не устроит президента [России Владимира] Путина». Представитель Кремля полагает, что после переговоров «ситуация все-таки прояснится значительно». Он выразил мнение, что пока нужно сохранять «сдержанный оптимизм и возлагать надежды на те консультации, которые мы ожидаем».

Вместе с тем он заметил, что временами «мегафонная дипломатия» становится неизбежной. «Так же, как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а, к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим», – констатировал Песков.

Отношения Путина и Байдена

Во время интервью пресс-секретарь Владимира Путина затронул отношения глав России и Соединенных Штатов. Он отметил, что Путин в вопросе отношений с американским коллегой просчитывает свои действия на несколько ходов вперед.

«Путин просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», – подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что президенты двух стран наладили конструктивный диалог.

«Очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», – считает Песков, подчеркнув, что «президент [США Джо] Байден и президент Путин – это самые опытные политики на этой планете». К такого рода политикам следует еще отнести председателя КНР Си Цзиньпина, добавил представитель Кремля.

Вместе с тем Москва понимает, что американские санкции будут наложены на страну еще долгое время. «Многие процессы кодифицированы, то есть здесь президент [США] связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в Конгрессе», – констатировал Песков.

Сами санкции против России, по его мнению, – это следствие «внутриполитического противостояния республиканцев и демократов», из-за чего президент США не может «вот так вот взять все и отменить».

В то же время Песков заметил, что дипломатический язык американских оппонентов деградировал и уже скатывается к хамству. «Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По его мнению, российским «очень талантливым дипломатам классической школы» «предстоит очень нелегкий разговор». «Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные», – метафорично заметил гость телеканала.

Отношения с Украиной

Во время интервью Пескову было задано немало вопросом о внешнеполитическом векторе страны. В частности, Соловьев спросил о мнении представителя Кремля о том, приедет ли украинский лидер Владимир Зеленский на неформальный саммит глав стран СНГ. «Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», – ответил смеясь Песков.

Журналист также затронул тему внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны. В частности, он считает, что в этом случае главное – «не решать военным путем гражданский конфликт на Донбассе». Песков в ответ на это сказал: «Безусловно».

«Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одернуть Киев почему-то никто не хочет», – посетовал он.

На вопрос о том, пытается ли Зеленский выйти на связь с Москвой, чтобы обсудить этот момент, Песков заметил, что Киев намерен обсуждать эту тему «с Путиным как со стороной конфликта». «Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину», – подчеркнул он.

Но, по словам Пескова, глава России не откажет украинскому коллеге в обсуждении двусторонних отношений. Продолжая тему обвинений в участии в конфликте, Песков заявил, что «Россия никогда первой ни на кого не нападала». «Вспомните историю, нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось», – добавил он, говоря о ситуации вокруг Украины.

Он также затронул вопрос, связанный с минскими соглашениями. Москва по-прежнему придерживается мнения, что только с помощью реализации положений этого документа можно прекратить вооруженный конфликт. По словам Пескова, этот пакет документов «краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный».

«Прочитайте его, и вы все поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано», – подчеркнул он, с сожалением добавив, что иногда кажется, что некоторые действующие политики, «просто не читали текст этого документа».

Вместе с тем Песков заметил, что киевские власти со стороны Запада не подвержены критике. «Конечно, традиционно никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе», – уверен пресс-секретарь Путина. Но он выразил мнение, что объективной в этом вопросе может быть Россия.

Песков подчеркнул, что есть странность в политике Запада, который обвиняет Россию в подготовке агрессии против Украины, «при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа» в Донбассе».

«Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны, что для нас абсолютно недопустимо, потому что это в непосредственной близости от наших границ. И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны», – добавил он.

Ежегодная пресс-конференция Путина

В разговоре с Песковым журналист Владимир Соловьев затронул также недавние внутриполитические события. В частности, речь зашла об итоговой пресс-конференции Путина. Песков признал, что «Новой газете» забыли позвонить – журналистов издания не было из-за «человеческого фактора».

«На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что большинство СМИ, которым не звонили из службы аккредитации самостоятельно напомнили о себе, позвонив за неделю до мероприятия. «Вспомнили мы про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу «Новой газеты» быть озвученным», – вспоминает Песков.

Говоря о пресс-конференции, Песков подчеркнул, что такой формат уникален. Также было упомянуто общение Байдена с журналистами. Его разговор продлился всего час с небольшим, было задано 10 вопросов. При этом Путин общался с представителями различных СМИ почти 4 часа.

По словам Пескова, Путин не боится отвечать на любые вопросы журналистов. «Он выходит на пресс-конференцию чтобы услышать эти вопросы», – добавил пресс-секретарь. По его словам, основная цель такого общения с прессой – «ответить на те вопросы, которые накопились у журналистов в течение года и дать оценку тем тенденциям, которые появились в этом году, тем тенденциям, которые завершились в этом году или трансформировались в какие-то проблемы и так далее».

Песков также обратил внимание на «отличительную черту» этой встречи: «Президент, наверное, больше всего хотел общаться именно с регионами с российскими». Представитель Путина добавил, что глава государства сам выбирает вопросы по плакатам, отмечая таким образом, что «самое важное и самое интересное для него».

Россия

Песков подчеркнул, что Россия – это «абсолютно демократическая» страна. Ее граждане – «очень сильные, очень гордые и очень свободные люди». «Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну», – заявил пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос Соловьева, в России действует диктатура или демократия, Песков подчеркнул, что это, прежде всего, суверенное государство. «В руках президента [Владимира] Путина сосредоточена та власть, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации, не больше и не меньше», – сказал он.

«В Соединенных Штатах один строй, во Франции другой, в Германии третий, а в Нидерландах четвертый. И по идее, по идее, если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка – это почти диктатура. Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране, который проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны и так далее и тому подобное», – заключил пресс-секретарь российского президента.