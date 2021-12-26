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Политика

«Нам некуда уже отходить». Как Россия и Запад готовятся к переговорам

Путин рассказал о возможном ответе России на отказ НАТО предоставить гарантии

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Ints Kalnins/Reuters
В начале декабря Москва предложила США и НАТО договориться по гарантиям безопасности в Европе. В частности, Москва потребовала, чтобы НАТО больше не продвигалось на восток и не принимало в свой состав страны бывшего СССР. Уже в январе Россия обсудит проект соглашения с представителями США и альянса. Что говорят стороны в преддверии переговоров — в обзоре «Газеты. Ru».

Позиция России

Министр иностранных дел Сергей Лавров, 23 декабря:

«Угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий на постоянной основе. Вплотную уже натовская военная инфраструктура приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая даже политическими обязательствами. <…> Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях».

Президент Владимир Путин 26 декабря:

«Наше предложение [по гарантиям безопасности] — оно открытое, понятное. <…> Ничего плохого я здесь не вижу. <…> Для нас цель только одна — достичь договоренностей, которые обеспечили бы — и сегодня, и в долгосрочной перспективе — безопасность России и ее граждан. <…> Хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда. <…> Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь! <...> Он [ответ на отказ США и НАТО дать гарантии безопасности России] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 декабря:

«Мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. <…> Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас»

Позиция США

Посол США в России Джон Салливан 23 декабря:

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам. <…> Но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами. <…> Мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 декабря:

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет. Хотела бы заметить, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО»

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря:

«Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол [для обсуждения]. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть и то, что мы положим на стол [переговоров], на что [будет] необходимо ответить России. <…> [Обеспокоенности] есть и у США, и у всех наших европейских партнеров относительно действий России. Все это будет обсуждаться. <…> [Президент США] в течение многих лет предельно ясно заявлял, что есть некоторые основополагающие принципы, по которым никто не будет отступать. Ни одна страна не имеет права силой менять границы другой, ни одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать ей, с кем поддерживать связи, никакая страна не может устанавливать сферы влияния. Это понятие должно отправиться на свалку истории. И эти принципы нерушимы»

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 20 декабря:

«Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров»

Позиция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 декабря:

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться (на восток). На самом деле в учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это просто словами. <…> Я считаю, что сейчас важно снижать напряженность и вести осмысленный диалог с Россией, но при этом не ставить под угрозу право и ответственность за защиту наших союзников. <...> Мы не пойдем на компромиссы относительно наших основных принципов. Мы не можем ставить под вопрос право НАТО защищать всех союзников, и мы не можем идти на компромисс в отношении основного принципа права каждой нации выбирать свой собственный путь»

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