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Политика

«Вопреки нормам международного права». В чем на Украине обвиняют главу Минтранса РФ

В офисе генпрокурора Украины раскрыли детали дела против министра транспорта России

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Сергей Бобылев/ТАСС
На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ и его заместителю из-за рейсов в Крым. По версии следствия, Виталий Савельев, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании, способствовал перевозке пассажиров в республику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В офисе генпрокурора Украины проинформировали, что министру транспорта РФ Виталию Савельеву и его заместителю »сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через украинскую границу». Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что претензии Киева связаны с авиаперелетами в Крым: c апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров и с него осуществлено более 34 тыс. рейсов. По версии следствия, Савельев, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании «Аэрофлот», способствовал перевозке пассажиров в республику.

«Таким образом было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тыс. человек. Рейсы происходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении», — отмечается на сайте ведомства.

По данному делу проводится досудебное расследование.

В начале августа 2021 года суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика, который осуществляет полеты в Крым. Ранее был наложен арест еще на 211 самолетов.

После госпереворота на Украине в марте 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, подавляющее большинство проголосовали за воссоединение с РФ. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Напомним, осенью 2015 года Киев заявил о введении санкций против 20 российских авиакомпаний из-за полетов в Крым. Москва, в свою очередь, вынуждена была ввести ответные меры в отношении украинских авиакомпаний. После этого Министерство инфраструктуры Украины объявило о полном прекращении регулярного воздушного сообщения с РФ. Росавиация в ответ запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.

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