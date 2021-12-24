«Разнес Запад»: что мировые СМИ пишут о пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина вызвала ажиотаж в мировых СМИ. Главной темой публикаций стали ответы российского лидера на вопросы об Украине и НАТО. Журналисты отметили, что, говоря об этом, Путин был наиболее эмоционален. Как оценивают пресс-конференцию иностранные СМИ — в материале «Газеты.Ru».

Аналитик издания Sky News, представительница которого задавала вопрос российскому президенту, Доминик Вэгхорн обратил внимание, что, говоря об Украине, Владимир Путин был необычайно оживленным.

«Можно сказать, он потерял хладнокровие. Вопрос определенно залез ему под шкуру.

Но это также позволило ему страстно изложить свою позицию в споре по поводу Украины», — написал Вэгхорн.

Он также отметил комментарий Путина по поводу расширения НАТО. Российский президент потребовал гарантий, что Украине не будет предоставлено членство в НАТО.

«НАТО ясно дало понять, что любая страна имеет суверенное право на вступление (в блок). Пропасть между этой позицией и позицией Владимира Путина кроется в вероятности эскалации конфликта», — констатировал автор.

Потерю хладнокровия российским лидером отметили и в Reuters.

Как отмечает агентство, Путин разгорячился, вспомнив, как в НАТО «надули» Россию последовательными волнами расширения со времен холодной войны.

Журналисты привели комментарий представителя администрации Байдена, который сказал, что Вашингтон принял к сведению озабоченность Москвы и выразил готовность взаимодействовать с Россией уже в начале января.

В французской газете Le Figaro отметили, что на этот раз заявления российского президента про Украину были на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни. Путина назвали хорошим тактиком, который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Вместе с тем, уточнили в издании, это не исключает внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации.

Не доверяют российскому лидеру и в The Guardian. Публикация издания после пресс-конференции начинается со слов: «Владимир Путин разместил свои войска на границе с Украиной, предъявил невыполнимые требования Европе и, похоже, готов начать новое наступление, чтобы установить свое господство над Киевом».

В материале выразили мнение, что Путин ощущает «историческую миссию» обратить вспять дрейф Украины к западу.

«Российский президент, похоже, поглощен украинским вопросом — этим летом он опубликовал эссе на эту тему на 6000 слов под своим собственным именем — и российские аналитики предположили, что решение его дилеммы могло определить его собственные временные рамки как лидера России», — пишет издание.

Издание Financial Times обращает внимание на тот факт, что Путин во время общения с прессой «положительно» оценил реакцию США на предложения Москвы по европейской безопасности, которые, по его словам, стороны обсудят на двусторонних переговорах в начале следующего года в Женеве.

«Комментарии Путина ознаменовали его готовность сначала прибегнуть к дипломатии, что говорит о смягчении его недавней позиции, когда он пригрозил использовать российские вооруженные силы, если его требования по безопасности не будут выполнены», — пишет Financial Times.

Авторы заметки также отмечают, что российский лидер дал ясно понять, что рассматривает Украину как «экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший еще после распада СССР в 1991 году».

«Путин только притворяется безумцем, когда дело доходит до Украины», — с таким заголовком вышла заметка колумниста Bloomberg Эли Лейка.

Лейк с первых строк констатирует присутствие российских войск на границе и обвиняет российского президента в бездоказательных утверждениях насчет намерений США вооружить Украину гиперзвуковыми ракетами.

«В голову российскому лидеру проникнуть невозможно. Но балансирование Путина на грани войны уже принесло скромные дивиденды. Президент Джо Байден предложил Путину такие дипломатические выходы, как саммит Россия-НАТО и двусторонние встречи на высоком уровне для <…> ослабления напряженности и решения проблем безопасности в отношениях с НАТО и Украиной», — пишет Лейк.

Колумнист также ссылается на свою беседу с британским журналистом, выходцем из СССР Питером Померанцевым, который якобы объяснял ему действия Путина следующим образом: «Путин иногда сознательно ведет себя безумно, чтобы получать рычаги влияния на своих противников».

«В пользу того, что Путин только притворяется человеком, который теряет связь с реальностью, говорит тот факт, что его требования согласуются с тем, что он говорил на протяжении почти 15 лет. В Мюнхенской речи 2007 года Путин утверждал, что североатлантический альянс обещал Москве не расширяться на восток после распада СССР. Эта история спорна. Что не подлежит сомнению, так это то, что подавляющее большинство стран, которые когда-то находились под властью Советского Союза, хотели вступить в НАТО. Предложение Путина игнорировало право на самоопределение поляков, латышей и других стран», — отметил Лейк.

«Путин сочетает позитивные нотки с угрозами, держа Запад в напряжении»,

— пишет коллектив авторов издания The New York Times.

«Его то воинственные, то несколько примирительные заявления по Украине явились ярким примером того, как господин Путин может контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе – и в то же время держать Запад в догадках о его истинных намерениях», — считают в издании.

Коллектив авторов также считает, что «риторические угрозы» Путина и наращивание войск на границе с Украиной помогли российскому лидеру обратить внимание Вашингтона на те проблемы, которые долгие годы «мучили» Москву. Речь идет прежде всего о «постепенном расширении западной военной инфраструктуры» к границам России.

«Пресс-конференция Путина стала наглядной демонстрацией того, как Кремль создает имидж господина Путина — всестороннего эксперта и доброжелательного лидера, «хорошего царя», сдерживающего местных чиновников и управляющего самой большой страной мира», — отмечают авторы NYT.

В Libération выразили мнение, что Путин во время пресс-конференции попытался быть одновременно «твердым и великодушным», выступал в более патерналистском и обнадеживающем тоне, когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, и был более резким, когда отвечал «западным партнерам».

На эмоциональность президента при рассуждении на внешнеполитические темы обратил внимание и Handelsblatt. Как отметили в издании, Путин выражал разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули».

«Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России», — пишет Mundo.

Вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон», констатировали в Tagesanzeiger.

«Разнес Запад и поддержал тесные связи с Китаем»,

— говорится в заголовке издания Global Times.

В традиционном для себя формате, китайские журналисты отмечают оживленную реакцию сограждан на выступление российского президента.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина, который защищает национальные интересы России, поскольку вооруженные силы США также приближаются к Южно-Китайскому морю и Тайваньскому проливу, чтобы угрожать суверенитету и безопасности Китая. Многие пользователи Интернета надеются, что Китай может быть таким же жестким по отношению к США, как это делает Россия», — отмечает издание.