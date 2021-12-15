Украина, Франция и Германия призвали возобновить работу «нормандского формата»

Владимир Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Восточного партнерства». Главной темой переговоров «нормандской тройки» стали минские соглашения и ситуация в Донбассе. По итогам диалога, стороны призвали Россию возобновить конструктивную работу в «нормандском формате». С точки зрения экспертов, Европа меняет подход к украинскому урегулированию, делая его более жестким в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Восточного партнерства» провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. Как заявили в пресс-службе украинского лидера, стороны согласились с необходимостью продолжить работу в «нормандском формате».

«Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в «нормандском формате», — говорится в сообщении.

По версии украинских СМИ, основной темой переговоров так называемой «нормандской тройки» (Украина, Франция, Германия) должен был стать вопрос Донбасса и минских соглашений. Это подтверждает пресс-служба Зеленского, правда сам президент Украины, комментируя свои беседы с Шольцем и Макроном, об этом не упоминает.

Почему переговоры Зеленского с Шольцем и Макроном важны? Переговорам Зеленского с Шольцем и Макроном предшествовала серия сообщений США о предполагаемом усилении войск России у украинских границ и якобы подготовке вторжения со стороны Москвы. Раскрутка этой истории Вашингтоном началась еще в середине осени и достигла своего апогея в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом — за день до встречи опасения США поддержали ключевые страны Западной Европы... Читать дальше

Так, говоря о беседе с Шольцем, президент Украины выразил надежду на углубление сотрудничества Киева и Берлина в сферах энергетики, обороны и безопасности, а также сохранении поддержки ФРГ по линии евроатлантических амбиций украинской стороны.

Рассказывая же о переговорах с Макроном, Зеленский сделал акцент на помощи Франции в противодействии России. «Надеюсь, что председательство Франции в Совете ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе», — указал президент Украины по итогам переговоров со своим французским коллегой.

Станет ли Европа менять подход к Киеву

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Европа может изменить свой подход к урегулированию украинского кризиса, однако сомневаются, что это окажет серьезное влияние на ситуацию. Так, глава украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что европейский подход в какой-то степени уже поменялся.

«Он стал менее нейтральным и более жестким по отношению к России. Вероятно, это все-таки ситуативное изменение. Стратегически же Европа, скорее всего, будет более усилено искать пути разрешения конфликта и разрабатывать компромиссные модели по урегулированию кризиса.

Эта тема очень актуальна для Франции — у Макрона начинается избирательная кампания и он пытается разыграть элементы челночной дипломатии между Украиной и Россией, фактически находясь в статусе исполняющего обязанности руководителя объединенной Европы. По факту Париж рассчитывает активизировать диалог или как минимум не допустить того, чтобы он полностью перешел на уровень Россия-США без включения Европы», — добавил эксперт.

С точки зрения Бортника, непосредственно по линии минских соглашений важную роль играет появление нового канцлера Германии, поскольку теперь для всех участников «нормандского формата» за исключением России, этот документ является лишь наследством от прошлой власти.

«Руководство Украины, Франции и Германии поменялось с момента заключения соглашений, и они их рассматривают как документ с сомнительной юридической ценностью, а не свои обязательства. Такая ситуация повышает вероятность попыток переписывания и выхода за рамки минских соглашений», — отметил эксперт.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что подходы Европы к урегулированию в Донбассе в принципе никак не могут поменяться, потому что для этого необходимо пойти на какие-то достаточно серьезные уступки, чего они делать не хотят.

«Теоретически это, конечно, возможно, но пока этот вопрос не обсуждается. То есть сам по себе вариант изменения подхода возможен, но на сегодняшний день он неактуален. С точки зрения России, чтобы ситуация заработала, Украина должна выполнить около 70% своих обязательств по минским соглашениям, но они пока не собираются этого делать», — пояснил эксперт.

По мнению Брутера, в украинской ситуации на самом деле мало что зависит от Европы, так как США фактически могут заставить Украину принять любой закон в кратчайшие сроки, в том числе и по особому статусу Донбасса.

«Тут нет никаких тайн, что США в состоянии заставить украинский истеблишмент принять вообще любой закон в кратчайшие сроки, поскольку очень сильно зависит даже от просто американского слова.

Пока таких слов по треку минских соглашений Украина от США не слышит, хотя люди, которые переговариваются с Россией из Вашингтона и говорят, что если Москва пойдет на те или иные уступки, то они надавят на Киев», — подчеркнул эксперт.

Фон «Восточного партнерства»

Интересной деталью диалога «нормандской тройки» по Донбассу стало то, что состоялся он именно на саммите «Восточного партнерства» — проекта Евросоюза, предполагающего развитие связей объединения с шестью государствами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Встреча глав этих государств с лидерами ЕС состоялась впервые за три года, правда, без представителей белорусской стороны, поскольку Минск еще в начале лета приостановил свое участие в этой инициативе в ответ на давление Запада.

Сами переговоры проходят в благоприятной атмосфере, правда среди шести стран-партнеров Евросоюза особо выделяется «Ассоциативное трио» — Украина, Молдавия и Грузия, — государства заключившие договор об ассоциации с блоком и призывающих к ускорению их вступления в объединение.

Как пишет Deutsche Welle, в ЕС к этому формату внутри «Восточного партнерства» относятся с опаской, считая, что он может подорвать саму идею проекта, поскольку такие государства как Азербайджан, Армения и Белоруссия преследуют другие интересы — по факту используя саммиты для расширения сотрудничества, а не какой-либо интеграции.

При этом цели «Восточного партнерства» на данный момент не слишком понятны, так как из-за отсутствия встреч стороны не смогли прийти к общему пониманию будущего развития. По сути, точно можно сказать лишь одно: формат не предполагает расширение Евросоюза и упрощенное членство для его участников, а в большей степени работает в пользу экономического взаимодействия ЕС с бывшими советскими республиками.