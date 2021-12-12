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Политика

Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе

Шольц выступил за активизацию «нормандского формата» для урегулирования на Украине

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Олаф Шольц

Олаф Шольц

Global Look Press
Необходимо использовать все возможности для деэскалации кризиса в Донбассе — к этому относится и «нормандский формат», который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров. Об этом 12 декабря заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Для поиска решения ситуации в Украине нужно активировать «нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом в воскресенье, 12 декабря, заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он указал, что необходимо использовать все возможности для деэскалации нынешней обстановки в Донбассе.

«К этому относится и «нормандский формат», который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», — отметил Шольц после переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким, состоявшихся в Варшаве.

«Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось.

Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на заседаниях Европейского совета», — сообщил глава немецкого правительства.

Канцлер констатировал, что ЕС обеспокоен ситуацией возле украинских границ. «Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий», — заключил Шольц.

Курс Берлина на украинском направлении

Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия представили 24 ноября коалиционное соглашение, которое ляжет в основу внешней и внутренней политики нового правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем. 8 декабря он сменил Ангелу Меркель на посту канцлера.

Из коалиционного договора следует, что новые власти Германии связывают снятие санкций с России с выполнением минских соглашений «при отсутствии попыток дестабилизации Украины и снижения насилия в Донбассе».

Берлин также обещает помогать Киеву восстановить территориальную целостность и суверенитет, отмечается в материале ТАСС.

Кризис в Украине

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей страны ведутся между армией Украины и вооруженными формированиями повстанцев, защищающих территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Урегулировать ситуацию призваны минские соглашения, комплекс мер по выполнению которых согласовали в феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» на саммите в столице Белоруссии.

Документ был подписан контактной группой, состоящей из представителей Киева, Москвы, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее эти договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН.

За годы, прошедшие с момента подписания минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен.

О чем спорят Россия и Украина

Москва обвиняет Киев в саботировании политической части минских договоренностей, предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов.

РФ настаивает на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов может быть восстановлен контроль Украины над всей границей с Россией.

В Киеве заявляют о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности (восстановления контроля над границей между непризнанными республиками и Россией, обеспечения свободного доступа СМИ и политических партий на территорию ДНР и ЛНР) как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.

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