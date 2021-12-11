Президент США Байден обсудил с новым канцлером Германии Шольцем Россию и Украину

Президент США Джо Байден совершил первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Байден поздравил Шольца с назначением на высокий пост. Стороны обсудили ряд проблем, включая трансатлантические усилия по противодействию дестабилизирующему наращиванию российской военной мощи вдоль границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что Шольц в рамках своего первого дипломатического турне отправился в Париж, а затем поедет в Брюссель на переговоры с европейскими лидерами, сообщает Reuters.

Во французской столице Шольца встретит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым обсудит несколько ключевых двусторонних, международных и общееропейских тем. Шольц и Макрон знакомы еще по работе нового германского канцлера в качестве министра финансов и вице-канцлера в правительстве Ангелы Меркель.

До этого президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе России и Украины с «восточным флангом» НАТО.