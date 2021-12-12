Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Саакашвили потребовалась нейрореабилитация за рубежом 22:47
Канцлер ФРГ призвал активировать нормандский формат переговоров по Донбассу 22:46
Гасперини назвал главную проблему Миранчука 22:41
Глава нижегородского Минздрава: пятую волну COVID-19 отчасти спровоцируют дети 22:33
Главный тренер «Уфы» высказал недовольство судейством в матче... 22:32
Москвичей ждет «погодный сэндвич» 22:30
Антон Миранчук отреагировал на первый гол брата за «Аталанту»... 22:12
Звезда бондианы откровенно рассказала о харассменте на прослушивании 22:08
Сын актера сериала «Ликвидация» Дрозда попал в больницу после избиения в Москве 22:08
Пять африканцев с «омикроном» задержали в Новой Москве 21:55

Премьер Польши обсудил с канцлером ФРГ новые санкции против Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, на которой они обсудили новые будущие санкции против Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу польского правительства.

По его словам, во время переговоров речь шла о «нашей восточной границе».

«Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (против Белоруссии – «Газета.Ru»), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции», — заявил Моравецкий.

Он также отметил, что Польша и ФРГ решительны в том, чтобы защищать свои восточные границы.

В декабре в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Оттаве почти одновременно объявили о новых ограничительных мерах в отношении «режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко», которого на Западе не признают легитимным главой государства. Среди физлиц в черном списке оказался и его сын Дмитрий Лукашенко.

Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск вводит ответные экономические санкции против Запада.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер. Лидер страны напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением — в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть