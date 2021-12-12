Премьер Польши обсудил с канцлером ФРГ новые санкции против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, на которой они обсудили новые будущие санкции против Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу польского правительства.

По его словам, во время переговоров речь шла о «нашей восточной границе».

«Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (против Белоруссии – «Газета.Ru»), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции», — заявил Моравецкий.

Он также отметил, что Польша и ФРГ решительны в том, чтобы защищать свои восточные границы.

В декабре в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Оттаве почти одновременно объявили о новых ограничительных мерах в отношении «режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко», которого на Западе не признают легитимным главой государства. Среди физлиц в черном списке оказался и его сын Дмитрий Лукашенко.

Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск вводит ответные экономические санкции против Запада.

Ранее Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер. Лидер страны напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением — в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.