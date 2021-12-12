Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны считали неизбежным развал России вслед за распадом СССР. По его словам, в Европе уже подготовили карты, где на месте России были изображены другие отдельные государства. Путин добавил, что для него лично развал СССР стал трагедией, но признал, что независимость бывших советских республик можно оценивать с положительной стороны.

Президент сказал, что считает распад Союза «большой гуманитарной трагедией». Путин высказал такую позицию в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что распад СССР — это «распад исторической России под названием Советский Союз».

В опубликованном отрывке Путин пояснил, что тогда Россия потеряла то, что «нарабатывалось в течение тысячи лет» и стала «совершенно другой» страной. Кроме того, он указал на «25 млн русских людей», которые оказались за пределами России после того, как бывшие советские республики стали самостоятельными государствами.

«Для них [республик] это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства», — указал Путин.

Президент добавил, что Европа была убеждена в недолговечности новой России. Путин заявил, что сам видел европейские карты, на которых Россия была разделена на несколько стран.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми — не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, — но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно», — вспомнил российский лидер.

Он признал, что, «к сожалению», Россия, по всей видимости, тогда давала основания для таких предположений. По словам президента, в 90-е в России шла, по сути, гражданская война. »«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил», — резюмировал российский лидер.

Путин не впервые отрицательно отзывается о распаде СССР. Однажды он признался, что это событие стало самым важным в его жизни. Путин также говорил, что если бы мог, хотел бы помешать развалу Союза.

Российский лидер раньше называл это событие «крупнейшей геополитической катастрофой века» и отмечал, что «вместе с водой выплеснули и ребенка». «Освобождение от диктатуры необязательно должно было сопровождаться развалом государства», — сожалел российский президент. Он добавлял, что «результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».

Путин пояснял, что развал СССР стал трагедией для жителей страны, потому что был сопряжен с «разрывом родственных, хозяйственных связей, с потерей всех накоплений, которые люди складывали в сберегательный банк на протяжении всей своей жизни, с рядом других тяжелых последствий». Говорил Путин и о русских, не по своей воле оказавшихся раскиданными по разным странам.

«Они жили в единой стране ‒ вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы ‒ просто не перечислить всего. <…> Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня», — отмечал президент.

В развале Советского союза Путин винил как лично идеолога коммунизма Владимира Ленина и зарубежных врагов, так и неэффективную экономику страны. При этом с ростом националистических настроений в Прибалтике, по мнению президента, распад СССР никак не связан.

Так, Путин заявил, что идеи Ленина стали ростком будущего краха страны. «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», — интерпретировал исторические события президент.

Он также пояснил, что неэффективная экономическая политика в стране привела к социальному кризису. Путин намекал и на внешних врагов России, приложивших руку к развалу СССР. «Кто этому способствовал — это другой вопрос. Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне», — предполагал Путин.