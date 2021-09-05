Советник Горбачева рассказал, почему распался СССР

Основной причиной развала СССР могла оказаться продовольственная проблема. В случае ее решения, развала, вероятно, не случилось бы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экс-помощника президента СССР Михаила Горбачева по экономике, учителя главы Счетной палаты Алексея Кудрина Олега Ожерельева.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия», — подчеркнул Ожерельев.

По его словам, в то время магазины были пустыми, людям было трудно достать продукты.

Также бывший помощник Горбачева обратил внимание, что правительство осознавало, что требуются глубинные реформы и они выполнялись, однако все не удалось сделать на фоне дефицита продовольствия.

«Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль», — вспомнил он.

В результате в СССР не получилось добиться своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства, заключил Ожерельев.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто виноват в развале СССР.