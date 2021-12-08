Байден назвал темы для встречи России и НАТО

Президент США Джо Байден после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал скорую встречу России со странами НАТО. Во время переговоров Москва сможет обсудить свои опасения по поводу расширения альянса на Восток. Ранее Путин говорил, что Москва хочет получить надежные юридические гарантии того, что НАТО не будет размещать вблизи границ РФ свое ударное вооружение.

Дату «встречи на высоком уровне» с участием стран НАТО и России анонсируют ближе к концу этой рабочей недели, заявил глава Белого дома. В работе саммита помимо России и США примут участие минимум четыре «ключевых союзника» Вашингтона. О каких именно государствах идет речь, Байден не уточнил.

Он пояснил, что встреча нужна, «чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО <…>, а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге».

Какие претензии есть у Москвы к НАТО

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что российский лидер во время разговора выразил тревогу из-за приближения НАТО к российским границам.

«Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», — пересказал он.

Как сообщал Кремль, Путин заявил Байдену, что Россия хочет получить юридически оформленные гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Восток и размещать в соседних с Россией странах ударные наступательные вооружения.

В ответ, по словам Ушакова, Байден пообещал Путину обсудить эту тему с союзниками США. Политические лидеры также договорились, что их представители оперативно начнут работать над возможными юридическими гарантиями безопасности России.

Путин 8 декабря сообщил, что блок НАТО настроен «мягко говоря, недружественно» по отношению к России. Президент считает, что своими действиями, например, высылкой российских дипломатов, альянс ««объявляет Россию своим противником». Россия же, по его словам, со своей стороны не стремится ни к какой конфронтации.

Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, угрожает безопасности России и потому неприемлемо для Москвы. «Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров», — отметил Путин.

Он уточнил, что Москва говорит о своих опасениях последние десятилетия, однако инфраструктура НАТО все равно приближается к границам России. Путин обратил внимание, что западные партнеры «очень поверхностно» относятся ко всем предостережениям России.

В качестве примера расширения НАТО президент РФ указал на комплексы противоракетной обороны, размещенные в Польше и Румынии. По мнению Путина, если Украину примут в НАТО, на ее территории тоже появится западное вооружение.

«Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны - безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — резюмировал Путин.

Как оценивают ситуацию США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров Байдена с Путиным сообщил, что Байден не давал никаких гарантий по ограничению расширения НАТО в отношении Украины.

«Он [Байден] не делал таких обязательств или уступок. Он поддерживает тезис о том, что страны должны свободно выбирать, с кем объединяться», — пояснил Салливан.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, говорил, что США придерживаются в вопросе НАТО политики открытых дверей. По его словам, альянс должен быть доступен для вступления новых государств.

Прайс добавил, что, все заявления Москвы об исходящих от блока угрозах являются «болтовней» и попытками «сфабриковать какое-нибудь надуманное обоснование… чтобы российские вооруженные силы могли сделать то, что, вероятно, планировалось с самого начала».

Украинский вопрос

США, в свою очередь, обеспокоены усилением российских войск около украинских границ. На встрече с Путиным Байден вновь поднял эту тему и пригрозил, что США и союзники готовы применить санкции в случае развития конфликта. Американский лидер также сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг альянса, если Россия вторгнется на Украину.

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в том, что она наращивает военные силы вблизи Украины или стремится напасть на эту страну. По мнению Кремля, против России на Западе идет информационная компания, которая пытается представить Москву стороной, мешающей закончить конфликт в Донбассе. Песков не исключил, что фейки на эту тему должны скрыть планы Киева, который сам хочет развязать боевые действия и силой вернуть регион.