В Кремле рассказали про шутки на встрече с Байденом

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого, сообщает ТАСС.

«Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами. То есть, нормальный разговор двух серьезных лидеров, в ходе которого затрагиваются щепетильные и не только щепетильные вопросы», — рассказал Ушаков.

Он отметил, что использование шуток в рамках диалога между серьезными людьми делает ситуацию более понятной. Кроме того, во время переговоров, Путин и Байден обсудили общие для России и США воспоминания о Второй мировой войне.

«Оба сказали, что, наверное, надо чаще вспоминать о том, что мы были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности», — пояснил Ушаков.

Ранее в Госдуме оценили итог встречи Путина и Байдена.