Почему западная «пятерка» требует от России деэскалации на границе с Украиной

Пятерка ведущих стран Запада призвала Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной и возобновлению переговоров в рамках «нормандского формата». Заявление они направили в рамках неформального объединения «Quint» перед разговором Владимира Путина с Джо Байденом, пообещав обсудить итоги диалога лидеров России и США. Эксперты же скептически оценивают роль европейских стран в разрешении украинского кризиса, указывая на влияние США в этом вопросе.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции провели телефонный разговор в преддверии российского-американских переговоров на высшем уровне. Стороны выразили серьезную обеспокоенность «жесткой риторикой» России в отношении Украины и ситуации на границах двух государств, где якобы наблюдается усиление сил РФ.

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

А коллеги британского премьера — президент США Джо Байден, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, глава итальянского правительства Марио Драги и французский лидер Эммануэль Макрон, — подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом «российских угроз и враждебности».

Как отметили в Елисейском дворце, стороны в рамках неформального объединения «Quint» («пятерка» — США и большая четверка Западной Европы) выступили за возобновление диалога между Россией и Украиной в рамках нормандского формата и заявили о своей приверженности поддержанию мира и безопасности в Европе.

При этом о переговорах Путина и Байдена стороны высказались достаточно сжато. И пообещали снова сделать совместное заявление по итогам диалога президентов России и США.

Что такое «Quint»

Сам формат «пятерки» между ведущими западными державами условно функционирует с 80-х годов прошлого века. Состав его не менялся, но до падения берлинской стены в неформальном объединении участвовала только западная часть Германии. В этом формате стороны проводят встречи и делают совместные заявления — по сути, координируя позицию по тем или иным вопросам.

К примеру, обращения «Quint» не раз звучали по сирийскому или ливанскому кризису.

По украинским вопросам «пятерка» также высказывалась и даже проводила встречи. В частности, в 2014 году лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии проводили переговоры с Петром Порошенко.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически относятся к самому объединению, не придавая ему особого значения. Так, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что сам по себе этот формат не играет никакой роли.

«Это ведущие страны Запада, они были и есть, можно их обозвать «quint» или еще как-то, но это ничего не поменяет. Естественно, что они стараются делать заявления в унисон. Все эти государства так или иначе вмешаны в украинскую ситуацию. Германия, Франция, США и Великобритания в украинских сюжетах участвуют и играют там существенную роль», — пояснил эксперт.

С этим согласен и руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, по его словам, «Quint» — это совсем неформальный формат, ничего такого экстраординарного в том, что через него идут какие-то заявления или инициативы нет.

«В рамках евроатлантических структур многие государства часто объединяются в подобные временные группы, чтобы обозначить свои позиции в более широких рамках и в дальнейшем начать проработку каких-то инициатив — акцент на таких формирования делать не стоит», — отметил эксперт.

Как «пятерка» влияет на украинский кризис

Призывы «Quint» продолжают линию Запада по «российской угрозе» Киеву. США с осени обвиняют Кремль в подготовке «вторжения» на украинскую территорию и усилении войск на границах, Россия заявления традиционно опровергает. И совместное заявление «пятерки» фактически фиксирует общее отношение ведущих держав Запада к этой теме.

Однако, с точки зрения Федора Лукьянова из журнала «Россия в глобальной политике», российская позиция на данный момент сводится к тому, что единственный собеседник, который обладает влиянием, волей и возможностями как-то повлиять на ситуацию, прежде всего на Украину, — это США.

«С Вашингтоном Москва и готова вступать в коммуникацию, что и произойдет в рамках переговоров Путина и Байдена. Вероятно, отдельная ценность европейских стран с российской стороны сейчас не признается.

Были попытки по этому треку, но «нормандский формат» в своем нынешнем виде ни к чему привел. Соответственно теперь Россия переориентируется на то государство, которое, по ее мнению, обладает возможностями влиять на ситуацию. Будут ли США использовать эти возможности — это другой вопрос, но по крайней мере у них они есть», — указал эксперт.

Схожей позиции придерживается и директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его мнению, сдвинуть ситуацию в наибольшей степени сможет только прогресс в российско-американских отношениях, поэтому взаимодействие с европейцами отходит на второй план.

«Сейчас мы видим, что Россия и США ищут лазейку для начала и расширения сотрудничества. По сути, российско-американский трек в данном случае выглядит более перспективным в рамках украинского кризиса, чем собрание трех, четырех или пяти государств. И налаживание или стабилизация отношений России и США сыграют больше в этой ситуации», — добавил эксперт.

Ждать ли замены «нормандского формата»

Требования «пятерки» западных государств к России в отношении возобновления диалога с Украиной в формате «нормандской четверки» (Москва, Киев, Берлин, Париж) выглядят несколько двояко, учитывая, что российская сторона не отказывалась от этого формата.

Москва не раз заявляла о готовности к встречам в «нормандском формате», но при условии выполнения Украиной условий минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбасса, чего пока не наблюдается. Более того, в России указывали на возможную подготовку силовой операции ВСУ в регионе, что станет нарушением договоренностей.

С точки зрения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, «нормандский формат» по Украине не работает и ситуацию не сможет изменить подключение к нему «пятерки» стран Запада или даже формирование новой площадки на основе «Quint».

По мнению Федора Лукьянова из журнала «Россия в глобальной политике», замена «нормандской четверки» не поменяет его сути.

«Сейчас речь идет в меньшей степени об Украине как таковой, в большей степени о принципах системы безопасности в Европе. В этом смысле собеседником является США как основной держатель акций в этой системе. Называть это «нормандским форматом» или еще каким-то можно, но сути это не меняет», — уверен эксперт.

С этим отчасти согласен и Сергей Ознобищев из Института стратегических оценок. По его словам, если «нормандский формат» плохо работает, то нет поводов предполагать, что объединение с «Quint» будет работать хорошо.

«В нынешней ситуации все зависит от личных отношений и уровня доверия между сторонами. К примеру, с Великобританией у России давно отношения не ладятся, хотя с Италией, Францией и Германией они складываются позитивно.

Вряд ли в новом объединении будет какая-та исключительная сила, хотя чем больше стран будут заниматься проблемой Украины, тем лучше», — пояснил эксперт.

В то же время Дмитрий Данилов из Института Европы РАН считает, что размытие или замена «нормандского формата» по своей сути абсолютно бесперспективно, но перевод украинского вопроса на площадку НАТО может быть полезен западным странам.

«Речь не идет о решении украинского вопроса, а скорее об использовании этой повестки для того, чтобы найти новые внутренние балансы в евроатлантике, которые меняются и постоянно провисают с той или иной стороны. Участие Италии тут момент интересный, поскольку сейчас встает вопрос о том, кто будет направлять европейцев в будущем, от чего итальянцы никогда не отказывались. Рим обладает сильными позициями внутри НАТО, в том числе административно политическими, и не прочь встать на один уровень с Германией и Францией в ЕС после ухода Великобритании из объединения. И для реализации этого Италия может использовать площадку альянса по украинскому вопросу», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Данилова, перспективы перехода обсуждения украинского кризиса на площадки, связанные с НАТО (как это происходит с форматом «Quint»), достаточно небольшие, поскольку Россия вряд ли поддержит такую инициативу.

«Попытки усиления или изменения «нормандского формата», в особенности через площадки НАТО, вряд ли устроят Россию. А в одностороннем порядке Запад пойти на это не сможет. На сегодняшний день реальные перспективы урегулирования с точки зрения какого-либо изменения формата не просматриваются», — резюмировал эксперт.